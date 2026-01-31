«Дешевая рабочая сила пользу экономике не приносит» 5 1145

Дата публикации: 31.01.2026
Лидер Национального объединения о вреде наплыва мигрантов.

Лидер Национального объединения, кандидат в премьеры от этой политической силы Илзе Индиксоне в интервью Латвийскому радио объяснила позицию своей партии по поводу миграции из третьих стран:"Ввоз дешевой рабочей силы, массовая миграция никакой пользы Латвийской экономике не приносят — это краткосрочное решение...

«Если мы в массовом порядке ввозим работников, которые не владеют государственным языком, которые работают на этих малооплачиваемых работах, и в итоге они тоже не становятся частью нашего общества, то мы очень увеличиваем риски безопасности», — сказала Индриксоне.

При этом Индриксоне призналась, что негативно оценивает ситуацию со студентами третьих стран в наших вузах. Она подчеркнула, что считает — экспорт образования необходим, но все же нужно, чтобы он был качественный — это означает, что Латвия принимала бы студентов, способных учиться по качественным программам и добиваться результатов.

Это можно было бы проверить с помощью вступительных тестов — международными экзаменами, которые сдают и латвийские молодые люди, отправляясь учиться в другие страны. «Качественные вузы требуют этого международного вступительного экзамена, или теста», — заявила Индриксоне.

Кроме того, Индриксоне сказала, что следует целенаправленно выбирать страны, из которых приоритетно приглашать студентов.

«На наш взгляд, те страны, которые входят в бывшую группу СНГ, не были бы нашим приоритетом, да и небезопасные, потенциально опасные страны терроризма точно не были бы приоритетом», — подчеркнула Индриксоне, отметив, что не возражают против студентов из европейских стран, да и, например, студентов США.

#терроризм #образование #Латвия #миграция #безопасность #студенты #СНГ #экономика #политика
Эдуард Эльдаров
