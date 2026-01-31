Латвия в этом году планирует увеличить вклад в международные программы культурного сотрудничества, в том числе в поддержку украинского кино, свидетельствует информация на портале нормативных актов, пишет ЛЕТА.

Министерство культуры и Национальный киноцентр планируют внести 40 000 евро в Европейский фонд солидарности в поддержку украинского кино.

Такое решение принято с учётом условий полномасштабной войны, развязанной Россией, в результате чего Украина не может обеспечить достаточное государственное финансирование для производства фильмов. Фонд поддерживает проекты украинских фильмов в сотрудничестве со студиями других европейских стран, в том числе и с латвийскими продюсерами. До сих пор поддержку получили несколько латвийско-украинских копродукций, представленных также на международных кинофестивалях.

Одновременно в этом году Латвия продолжит участие в Программе мобильности в культуре стран Северной Европы и Балтии, а также в Программе культурных маршрутов Совета Европы, увеличив взносы в соответствии с установленным международным порядком. На эти цели предлагается перераспределить более 2000 евро.

Дополнительное финансирование планируется обеспечить по решению правительства путём перераспределения средств в бюджете Министерства культуры.