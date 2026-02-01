В минувшем году в нашем городе состоялось 3776 мероприятий в области здоровья и медицины, связанных с самоуправлением. Более всего – 2289, было ориентировано на детей и родителей, через школы и детские сады, их посетило 42 061 представителей целевой группы.

Цигун для наших бабушек

Как рассказали депутатам Комитета по социальным вопросам, в программы РД входят, в частности:

агитационные мероприятия в пользу детской стоматологии (сладкие напитки пить вредно, и обязательно ухаживать за ротовой полостью!);

школьные разминки на переменках;

создание всяких мотивирующих видео на канале YouTube, скажем, про профилактику травматизма и т.д.

Пропагандируются решения сложных проблем молодежи – зависимостей, агрессии. В общем, все, что производится внутренними силами Думы и при помощи закупок.

Самоуправление также может заказать автобус для поездки детей для занятий спортом на свежем воздухе. Среди сениоров Риги востребованы скандинавская ходьба с палками, а также китайская гимнастика – цигун.

– Можно сказать, что вы заполняете брешь, которую не обеспечивает государство. Мы знаем, что уроков здоровья у нас больше нет, – прокомментировал ситуацию депутат Лаурис Эренпрейсс (Национальное объединение, окончил Институт физкультуры).

Они такие же люди

В структуре столичного самоуправления обновили также состав Координационного совета по здравоохранению. В его функции будет входить, кроме прочего, регулирование оплаты медперсонала в учреждениях длительного социального ухода – «Межциемс» и «Гайльэзерс», а также семейных врачей, занятых в приюте для людей, не имеющих постоянного местожительства (ул. Даугавпилс).

– Они такие же люди, как мы, болеют теми же болезнями, в том числе хроническими и неизлечимыми, – пояснила заместитель директора Управления здоровья РД Инга Соловьева. – Только их образ жизни, употребление алкоголя, приводят к обморожениям, гангренам. У нас были длительные переговоры, чтобы работа этого семейного врача оплачивалась достойно.

Ваш автор поинтересовался у госпожи Соловьевой ситуацией в 1-й городской больнице, с учетом происходящей в ЛР больничной реформы. Данное общество капитала самоуправления (с миллионными оборотами) ныне осуществляет только амбулаторные услуги, в т.ч. по государственному заказу. В ближайшем будущем думцы направятся в больницу на инспекцию…

Улучшить климат

Всего в Риге на 2025 год насчитывалось 57 316 взрослых инвалидов, и 2777 детей. Кроме того, как рассказал руководитель проектного отдела Департамента здравоохранения, руководитель центра Skalbes Райво Вилцанс, в столице также проживает 1537 несовершеннолетних с нарушениями аутического спектра (НАС), и не обязательно все они – инвалиды.

«Несмотря на то, что семья является одним из определяющих факторов, насколько успешно ребенок найдет свое индивидуальное и независимое место в жизни, насколько велико будет его самоопределение и как будет проходить вхождение в общество, определенную роль играют организаторы и поставщики социальных услуг, школа, учреждения здравоохранения, жилье, занятость и возможность проведения досуга», – гласит вводная к проекту, по которому этим детям выделяется 19 тыс евро, чтобы «был лучший психоэмоциональный климат и благосостояние в семье».

Раздают шприцы и презервативы

584 клиента в Риге получает также помощь самоуправления как больные вирусом иммунодефицита человека. Мобильная бригада распределяет среди них шприцы и презервативы. Первых раздали — 750 250, вторых — 22 165.

Соответственно, если предположить, что каждый ВИЧ-инфицированный является наркоманом, употребляющим наркотики интравенозно, то получится, что за год 1 человек получил 1284 шприца (в среднем в день он делал по 3 инъекции).

Происходит обмен использованных шприцов – на новые. «Чтобы эти шприцы не валялись на детских площадках, – объяснила И.Соловьева.

Судя по всему, больные уже свыклись со своей участью. По крайней мере, только 240 раз представители этой группы в прошлом году обратились за психологической помощью.

С другой стороны, 13 242 евро было потрачено на стимулирование донорства в столице. В десять раз меньше… Впрочем, в 2026 году, на свежую кровь пойдет почти втрое больше – свыше 36 тысяч.

Со своей стороны, депутаты поинтересовались, кто ведет уроки половой жизни в школах. Выяснилось, что это могут быть как общества, так и самозанятые лица. Из юридических же лиц было названо ООО ACH vadība un konsultācijas (зарегистрировано в квартире 5-этажного дома на улице Латгалес). В базе данных NACE профилем его деятельности указаны «консультации предпринимательской деятельности и другие консультации управления»…

Трудные дети

Руководитель Социального управления Мартиньш Моорс рассказал о помощи несовершеннолетним с поведенческими проблемами. Сейчас в городе есть свой центр для трудных подростков на 188 человек, договорные организации обеспечивают еще 68. В 2026 году обеспечат дополнительные 40 мест.

– Рижское самоуправление ищет разные варианты, привлекая негосударственные организации, – сказал М.Моорс. – В топе у нас – внесемейный уход.

По данным медиков и социальных педагогов, среди этих детей распространены биполярные аффективные расстройства, паника и тревожность. Они испытывают трудности с приспособлением к коллективу, ощущают эмоциональную нестабильность…

В качестве примера была взята 15-летняя Каролина. У нее имеется, что называется, полный набор – от расстройств питания (булимия, анорексия) и бродяжничества, до физических угроз членам семьи, самоповреждений и суицидальных попыток. После лечения в психиатрической больнице для детей в Айнажи, она проходит в Риге курс арт-терапии, и вроде бы стала поспокойней.

Денег хватило на семь тревожных мам

Вообще же, для коммуникации с агрессивными подростками рижские эксперты решили использовать опыт Великобритании – «метод ненасильственного сопротивления, который помогает спокойно и последовательно, без применения физической силы останавливать проблематичное поведение и восстанавливать безопасные, доверительные отношения».

Нуждаются в помощи и молодые мамы – целый ряд из них сталкивается с послеродовой депрессией. Город финансирует лечение – но, увы, в 2025 году таковое получило всего… семь женщин.

Предполагается, что в этом году будет больше желающих провести адопцию – пособие от Риги возросло с 555 до 585 евро на ребенка.

– Каждый раз нужно искать индивидуальную комбинацию, – сказал М.Моорс о своем трудном контингенте. И, увы, ничто не свидетельствует, что число уличных «детей Origo», которые тусуются вокруг вокзала, пойдет на убыль…

БЮДЖЕТ

В целом Рига в 2026 году на здравоохранение потратит 1,55 миллиона евро (без учета миллиона из средств ЕС), а в 2027 году планируется – 2,2 миллиона евро. Усилятся профилактика туберкулеза, ВИЧ, расширятся услуги акушерок.