Несмотря на поддержку президента Латвии МОК запретил шлем с погибшими украинцами 15 4597

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несмотря на поддержку президента Латвии МОК запретил шлем с погибшими украинцами

МОК оставил в силе запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов, но разрешил носить черную повязку с этими изображениями.

Об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК).

Вчера Владиславу Гераскевичу запретили использование на Олимпиаде-2026 особого шлема, где изображены погибшие украинские спортсмены. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила», - написал Гераскевич.

Гераскевича поддержал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он опубликовал две фотографии со шлемом.

А затем перепостил на своей странице в Х ответ Гераскевича на свою публикацию: «Спасибо народу Латвии за вашу поддержку! Также хотел бы напомнить, что украинский скелетон начался именно в Латвии, благодаря поддержке семьи Дукурсов. Спасибо за всё!».

  • MiU
    Made in USSR
    10-го февраля

    Для: bory tschist... судя по твоему недавнему опусу про то, как хорошо было в Риге в середине 50-х. Твоя мама сама есть насквозь советская Да и сам ты - продукт Страны Советов образца 47-48 года. А сам факт того, что ты попал в Израиль говорит лишь о том, что ты олим. Не более того. Олимом ты чтал, им и будешь до конца жизни.

    11
    10
  • VA
    Vairis Arlauskas
    10-го февраля

    Ринкевичу панравился Гераскевич,что такого?И па фамилии сходство.Радоватца надо.

    32
    2
  • A
    Anim
    10-го февраля

    Как же достали эти трусливые говнюки...

    Сколько ещё это нытьё терпеть...

    Вперёд, в окопы!

    А если ссыте - так заткнитесь уже со своими твитами с дивана.

    82
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го февраля

    А хохлов действительно Господь покинул.

    73
    1
  • З
    Злой
    10-го февраля

    Думаю мало кто знает кто такой ринкевич и ту страну от которой он говорит.

    77
    3
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Западные комментаторы отреагировали на ,,Героя Украины,,со шлемом -Чего не на фронте,если такой герой?! Много вас таких у нас по странам...😈👽

    121
    2
  • З
    Злой
    Aleks
    10-го февраля

    Вообще, соглашусь, почему этот человек развлекается в тёплой стране вместо того чтобы используя свои спортивные навыки, силу спортсмена, надрать задницу т.н. агрессору?

    79
    3
  • .. ...
    .. ...
    10-го февраля

    oкраина уже не в моде, тупиковый вариант не интересует Европу, политика скоро развернётся в сторону России.

    94
    7
  • bt
    bory tschist
    .. ...
    10-го февраля

    ... и уже окончательно – жопой

    9
    52
  • .. ...
    .. ...
    .. ...
    10-го февраля

    запихивать пониженной

    3
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    .. ...
    10-го февраля

    Сегодня Тсич опять не пил таблеток. Врн как несёт...

    19
    1
  • bt
    bory tschist
    .. ...
    10-го февраля

    "проходящему": так, все таблетки уже задолго до твоего рождения выпила твоя советская мама, оттого ты и MИMO – по всей своей дурацкой и бесполезной животной "жизни"

    0
    34
  • Мп
    Мимо проходил
    .. ...
    11-го февраля

    Еще один с хреном в голове. Тсич, ладно у Доброго хрен в башен стеклянный - но у тебя явно осиновый. Кто-то промахнулся, избавляя землю от вампиров... :)

    6
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    10-го февраля

    ЭКСЛЮЗИВ! Для Редакция BB.LV? Всем пох на эти игрища, саночников и тем более на шлем.

    104
    8
  • bt
    bory tschist
    Vards Uzvards
    11-го февраля

    да, какой там, к лéшему, спорт – редакцию этого портала волнует только – российский вазелин для личного пользования

    1
    24
Читать все комментарии

