МОК оставил в силе запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов, но разрешил носить черную повязку с этими изображениями.

Об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК).

Вчера Владиславу Гераскевичу запретили использование на Олимпиаде-2026 особого шлема, где изображены погибшие украинские спортсмены. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила», - написал Гераскевич.

Гераскевича поддержал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он опубликовал две фотографии со шлемом.

А затем перепостил на своей странице в Х ответ Гераскевича на свою публикацию: «Спасибо народу Латвии за вашу поддержку! Также хотел бы напомнить, что украинский скелетон начался именно в Латвии, благодаря поддержке семьи Дукурсов. Спасибо за всё!».