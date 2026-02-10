Baltijas balss logotype
Правительство одобрило выдеделение 200 млн евро на укрепление ПВО 1 304

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: Правительство одобрило выдеделение 200 млн евро на укрепление ПВО

Правительство во вторник одобрило перераспределение в бюджете 200 млн евро для укрепления системы противовоздушной обороны.

Средства будут перераспределены из бюджетной программы "Финансирование мер по укреплению безопасности государства" в подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В настоящее время по программе "Содержание Национальных вооруженных сил" на 2026 и 2027 годы финансирование для приобретения систем противовоздушной обороны не запланировано.

Как сообщалось, в период с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны. В целом за пять лет на эти цели будет выделен 1 млрд евро.

Первое решение о перераспределении средств правительство приняло в декабре 2023 года, второе - в феврале прошлого года.

В ноябре 2023 года Минобороны подписало с немецкой компанией "Diehl Defence" договор о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T" на сумму 600 млн евро, что обеспечит внедрение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Планируется, что поставки систем "IRIS-T" начнутся в 2026 году.

#Латвия #бюджет #оборона #ПВО #финансирование
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    Даже комментировать желания нет!

    18
    2

