Скандалы с IT-закупками усиливают уязвимость выборов в Латвии 0 247

Политика
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скандалы с IT-закупками усиливают уязвимость выборов в Латвии
ФОТО: LETA

Опыт прошедших муниципальных выборов и последние новости, связанные с закупками IT-систем, создают достаточно благоприятный фон для более лёгкого оспаривания честности результатов выборов, заявил в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, пишет ЛЕТА.

Риск внешнего вмешательства в предстоящие выборы он оценил как реальный.

Он также пояснил, что система вмешательства стала проще, поскольку всё большую роль играет искусственный интеллект. По словам Сартса, в этом вопросе происходит переход «от ремесленного уровня к промышленным масштабам» — возможности не только расширяются, но и становятся дешевле.

Как сообщалось, Государственная полиция в рамках начатого Европейской прокуратурой (EPPO) уголовного процесса по подозрению в мошенничестве при закупках информационных технологий на сумму 1,5 миллиона евро в понедельник задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц. В отношении двух человек в качестве меры пресечения применён арест, один из них является должностным лицом.

В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует дело о разглашении не подлежащей разглашению информации, в котором фигурируют государственный секретарь Министерства умной администрации и регионального развития Эдвин Балшевиц, должностное лицо Государственного агентства цифрового развития и предприниматель.

В пресс-релизе EPPO по делу о мошенничестве при закупках IT на сумму 1,5 миллиона евро отмечается, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для национальной безопасности, поскольку может повлиять на выборы и демократические процессы.

Читайте нас также:
#НАТО #выборы #Латвия #мошенничество #коррупция #скандалы
