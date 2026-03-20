"Сегодня во время визита комиссии парламентского расследования в теплоцентраль «Иманта» руководство АО RĪGAS SILTUMS вместе с депутатами проанализировало исторические причины высоких расходов на теплоэнергию и обозначило конкретные шаги для эффективного управления тарифом в будущем", - говорится в заявлении для прессы AS Rīgas Siltums.

Главный вывод, по оценке АS RĪGAS SILTUMS, заключается в том, что переход от доминирования природного газа к разнообразию ресурсов является единственным путем к более низкой и стабильной цене для рижан.

Как отметил председатель правления АО RĪGAS SILTUMS Калвис Калниньш, эра дешевого природного газа закончилась, и нынешний тариф на теплоэнергию (83,01 EUR/MWh без НДС) является прямым следствием исторической зависимости системы от одного ресурса.

Почему затраты на теплоэнергию высоки?

В ходе дискуссии с членами комиссии был сделан акцент на эффекте «ловушек природного газа»:

• Удельный вес ресурсов: природный газ по-прежнему составляет около 60% ресурсов теплоснабжения Риги.

• Скрытые расходы: конечные затраты на природный газ существенно выше биржевой цены. Помимо закупки, они образуют расходы на передачу (8-9 EUR/MWh) и квоты на эмиссию ₂ со (16-17 EUR/MWh), которые в последние годы стали существенной составляющей тарифа.

• Историческая инерция: длительно поддерживаемый «самый низкий тариф в Балтии», основанный на дешевом российском природном газе, снизил мотивацию своевременно инвестировать в альтернативные мощности.

Решения для эффективного управления тарифом

В ходе визита парламентской комиссии по расследованию АО RĪGAS SILTUMS представило стратегию стабилизации тарифа, основанную на гибкости и диверсификации:

• Технологический прорыв: В ЦС «Иманта» уже работает первый в Латвии водонагревательный котел электродов мощностью 49 МВт, что позволяет производить тепло в моменты, когда цена электроэнергии на рынке низка, так напрямую влияя на переменную часть тарифа.

• Наращивание мощностей возобновляемых ресурсов: Планируется дальнейшее развитие проектов биомассы (щепы) в Риге, на обоих берегах Даугавы и использование потенциала регенерации отходов, что является неиспользованной возможностью в масштабе Латвии.

• Инновации и оздоровительное тепло: моделируется восстановление тепла из дата-центров и сточных вод (проект ENABLE DHC). Хотя это долгосрочные решения с высокими инвестициями, они в будущем обеспечат до 10% городского тепла.

"Наша цель — создать систему, при которой природный газ используется только для пиковых нагрузок (10-20% годового потребления). Опыт других европейских городов показывает, что такие диверсифицированные системы намного устойчивее к рыночным потрясениям и обеспечивают более стабильные цены для населения", - подчеркивает председатель правления АО RĪGAS SILTUMS Калвис Калниньш.

АО RĪGAS SILTUMS продолжает целенаправленную работу, чтобы в течение нескольких лет Рига вернула один из самых конкурентоспособных тарифов на теплоэнергию в Балтии, основываясь на надежном, основанном на местных ресурсах и разнообразных источниках энергии теплоснабжении.