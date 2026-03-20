Отношения внутри правящей коалиции, а точнее — между «прогрессивными» и «зелеными крестьянами», — хуже некуда. Это вчера еще раз проявилось в ходе дебатов в Сейме, где рассматривалась очередная инициатива оппозиционной фракции о выражении недоверия министру сообщений Атису Швинке («Прогрессивные»).

Уволить за «прекрасные» результаты

Представители «зеленых крестьян» жестко критиковали и самого главу минсообщений, и его партию. «Прогрессивные» в долгу не остались…

Отметим, что оппозиция потребовала уволить господина Швинку за «потрясающие» результаты работы — провал с реализацией проекта Rail Baltica и бедственное финансовое положение национальной авиакомпании airBaltic.

Руководитель фракции Линда Лиепиня в своем выступлении вспомнила и о последнем скандале — выяснилось, что в ходе закупки в рамках реализации Rail Baltica победила компания, чье предложение оказалось на 267 миллионов дороже, чем у второго претендента!

«То, что мы видим, это тотальный результат хаоса, – обличала депутат министра и коалицию в целом. – И это уже не просто халатность. Это долгая и осознанная безответственность. Опять никто не несет ответственности. Ответственность исполнителя проекта — ноль, министра сообщения — ноль, правительства — ноль, премьера — ноль. Ответственности нет! Никто ни за что не отвечает и так это продолжается».

«Этот конкретный последний случай – 267 миллионов евро! Это не 267 евро, это даже не 267 тысяч, это 267 миллионов. И я не знаю, что это с нами. Когда уходит больше миллиона, мне кажется, мы останавливаемся и уже не понимаем масштаб!», — сокрушалась депутат.

«Так помогите советами своему министру!»

Глава фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис решил, пользуясь случаем, «вспомнить все» или точнее — припомнить многое:

«Мы нередко из уст сопредседателей партии «Прогрессивные» – госпожи Лаце и господина Шуваева - слышим умные поучения: как должны работать министры от других партий, как следует работать остальным депутатам в Сейме, что и как должна делать премьер.

А вот о своем коллеге, министре сообщения, вы забыли? Ну, дайте ему советы. Или все-таки вы понимаете, что руководить министерством несколько сложнее, чем ходить на прайде и размахивать флажками – здесь надо реально работать (бурные аплодисменты в зале)!».

«Но, знаете, в чем проблема? «Прогрессивные» это поняли. Они хотят добиться, чтобы их воспринимали как мучеников, которым не дают работать – потому что их министров снимают», - без лишней дипломатии клеймил партнеров по правительству Харийс Рокпелнис.

«Ваша политика — подчинение лоббистам»

Чуть позже с «ответным ударом» выступил упомянутый выше глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев:

«Ведь какова же тогда политика СЗК? Это подчинение состоятельным лоббистам – деревообрабатывающему лобби, лесорубочному лобби, а теперь и лобби быстрых кредитов. Как видим, никуда не исчезло и лобби Лембергса. И реальность такова, что у вас, СЗК, нет политики.

И при всем уважении – со значительной частью депутатов из вашей фракции мне действительно приятно сотрудничать. Но на уровне руководства эта партия, потеряла своего существования. Ваши привычные избиратели уходят к Шлесерсу, вы не успеваете за временем, не знаете, что делать с политикой, продвигаемой министром по вопросам климата и энергетики, потерялись в темах внешней политики, пишете релизы каждый день, как только появляется какой-то новый заголовок новостей и так далее.

У нас, по крайней мере, такой проблемы нет. Мы знаем, чего мы хотим достичь, но вы свои проблемы пытаетесь решать за счет других. Такова ваша хозяйственность. И если у вас нет содрежания, то очевидно, что механизм защиты - это просто пустая атака.

Каждому известно за эти три с половиной года, что портфель министра сообщения самый сложный. И «прогрессивные», по крайней мере, ответственности не боялись. Мы не боялись открытости. И, несмотря на то, что мы – новая партия, мы смогли защитить интересы общества от всяких лоббистов, вьющихся вокруг этого министерства. Мы смогли защитить важный проект от политиков, желающих видеть Латвию, сохраняющей связей с Россией. И, несмотря на огромные финансовые требования в сфере сообщения, на каждых бюджетных переговорах мы задумались о том, как лучше всего уравновешивать интересы всего общества, а не только отдельных отраслей. И это подход, совершенно чужой для СЗК. Вы хотите обслуживать своих спонсоров, а потом с этой трибуны издеваться над другими...».

Проект превратился в национальную катастрофу

Отметим, что оппозиционные депутаты весьма обоснованно критиковали министра Швинку за «достижения» на посту министра сообщений. Часть парламентариев призывала остановить реализацию Rail Baltica, поскольку на этот проект просто нет денег, к тому же отказ от соединения с Ригой и аэропортом делает проект совершенно непривлекательным в глазах большинства латвийцев…

«Rail Baltica – классический пример того, как неуправляемый гигантский проект превращается в национальную катастрофу и, возможно, хорошую кормушку и даже крысиный забег... Премьер тоже ушла из этого мегапроекта. Ну как может быть так, что никто им не управляет?», — задавалась вопросами депутат Рамона Петравича.

Так или иначе, но надежды оппозиции на «зеленых крестьян» не оправдались — большинство из СЗК не стали «топить» министра и проголосовали против выражения недоверия ему. «За» от СЗК проголосовали только три депутата — Аугулис, Вуцанс и Даудзе. Но этого не хватило, чтобы «скинуть» Атиса Швинку.