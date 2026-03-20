Латвия последовательно придерживается позиции об усилении санкций против Беларуси, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже.

Министр отметила, что Латвия последовательно выступает за дальнейшее ужесточение санкций в ответ на «политику режима белорусского диктатора Александра Лукашенко — репрессии против белорусского народа, поддержку агрессивной войны России против Украины и гибридные атаки на внешнюю границу ЕС».

Браже подчеркнула, что проводимая режимом Беларуси репрессивная и дестабилизирующая политика затрагивает интересы безопасности Латвии, поэтому, по мнению страны, санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока режим Беларуси не изменит эту политику по существу. По её словам, на данный момент таких сигналов нет.

Как сообщает литовское общественное СМИ, президент Литвы Гитанас Науседа в четверг заявил, что ЕС сохраняет жёсткую и независимую санкционную политику в отношении Беларуси, несмотря на шаги США по смягчению некоторых ограничений.

Заявления Браже и Науседы последовали после того, как Беларусь после переговоров с Вашингтоном освободила 250 политических заключённых.

В обмен на это США сняли санкции с ключевых белорусских структур, включая производителя калийных удобрений «Беларуськалий», а также «Белинвестбанк», Банк развития и Министерство финансов.