Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назло Трампу? Пока США снимают санкции с Минска, Латвия требует их усилить

Политика
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Латвия последовательно придерживается позиции об усилении санкций против Беларуси, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже.

Министр отметила, что Латвия последовательно выступает за дальнейшее ужесточение санкций в ответ на «политику режима белорусского диктатора Александра Лукашенко — репрессии против белорусского народа, поддержку агрессивной войны России против Украины и гибридные атаки на внешнюю границу ЕС».

Браже подчеркнула, что проводимая режимом Беларуси репрессивная и дестабилизирующая политика затрагивает интересы безопасности Латвии, поэтому, по мнению страны, санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока режим Беларуси не изменит эту политику по существу. По её словам, на данный момент таких сигналов нет.

Как сообщает литовское общественное СМИ, президент Литвы Гитанас Науседа в четверг заявил, что ЕС сохраняет жёсткую и независимую санкционную политику в отношении Беларуси, несмотря на шаги США по смягчению некоторых ограничений.

Заявления Браже и Науседы последовали после того, как Беларусь после переговоров с Вашингтоном освободила 250 политических заключённых.

В обмен на это США сняли санкции с ключевых белорусских структур, включая производителя калийных удобрений «Беларуськалий», а также «Белинвестбанк», Банк развития и Министерство финансов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(9)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео