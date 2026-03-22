«Меня прослушивали несколько месяцев...» 1 1112

Политика
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Меня прослушивали несколько месяцев...»

Бывший шеф Госканцелярии оказался единственным обвиняемым по т.н. "самолетному делу".

Совсем скоро начнется судебный процесс по так называемому "самолетному делу". Напомним: уже после того, как Кришьянис Кариньш перестал быть премьером и возглавил МИД, выяснилось, что он, возглавляя правительства, 32 раза для служебных поездок использовал частные борты (чартерные рейсы) - общая стоимость таких полетов перевалила за 1 миллион.

KNAB начало расследование и оказалось, что единственным виновным "назначен" теперь уже бывший шеф Госканцелярии Янис Цитсковскис. Сегодня вечером в интервью передаче ТВ-3 Nekā personīga, бывший главный чиновник страны признался, что в течении нескольких месяцев KNAB прослушивал все его телефонные разговоры. Сам Цитсковскис себя виновным не считает: он никак не мог повлиять на решения премьера и сотрудников его бюро в вопросе об организации полетов.

По версии Цитсковскиса, на него оказывалось давление - и со стороны сотрудников бюро Кариньша, и со стороны нынешнего премьера Силини с тем, чтобы он взял ответственность за все на себя и тем самым бы вывел из под удара и Кариньша, и сотрудников его бюро. "А мы потом все уладим", - якобы обещали Цитсковскису сотрудники премьерского бюро.

