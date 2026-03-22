Министерство экономики Латвии (EM) призывает Юридическую комиссию Сейма повторно критически оценить идею введения уголовной ответственности для физических лиц за запрещённые соглашения в госзакупках. По мнению министерства, такие изменения могут привести к серьёзным процессуальным, институциональным и практическим проблемам.

EM отмечает, что система конкурентного права ЕС в основном основана на административных процедурах, а уголовная ответственность применяется лишь в исключительных случаях. В Латвии предложенная модель приведёт к ситуации, когда одно и то же нарушение будет рассматриваться в двух параллельных процессах — административном и уголовном, с разными стандартами доказательства, что может подорвать правовую определённость.

Министерство также подчёркивает, что участие уголовного процесса усложнит работу с доказательствами. В делах о конкуренции используется большое количество конфиденциальной информации, включая данные, полученные по программам сотрудничества. Риск уголовного преследования может снизить готовность компаний сотрудничать с Советом по конкуренции и затруднить выявление картелей.

Кроме того, расследования в двух системах приведут к дублированию работы и лишним затратам ресурсов, так как разные учреждения будут заново анализировать одни и те же доказательства. Уголовный процесс также может усложнить получение информации от сотрудников компаний, поскольку уже на раннем этапе возникает риск уголовной ответственности.

В документе подчёркивается, что в делах о конкуренции нарушения часто устанавливаются на основе совокупности доказательств и экономической логики, тогда как в уголовном праве требуется доказать вину «вне разумных сомнений», что может сделать часть дел практически недоказуемыми.

EM указывает, что уголовные процессы более длительные, дорогие и ресурсоёмкие, поэтому их внедрение повлияет как на государственный бюджет, так и на способность компаний участвовать в закупках.

При этом министерство поддерживает применение уголовной ответственности в отдельных случаях — например, когда невозможно привлечь к ответственности саму компанию (например, из-за её ликвидации).

Дополнительно EM предлагает поддержать инициативу от 9 марта о внесении изменений в закон о госзакупках, позволяющих использовать системы искусственного интеллекта для выявления признаков картельных сговоров уже на этапе проведения закупок.

Ранее сообщалось, что Сейм начал рассматривать поправки к Уголовному закону, предложенные «Новой Единством», которые предусматривают уголовную ответственность для физических лиц за участие в картелях при закупках. Сейчас ответственность несут только юридические лица, но изменения позволят привлекать к ответственности и конкретных людей, договаривающихся о ценах или согласующих предложения.

Уголовная ответственность будет применяться, если сумма контракта превышает 100 000 евро, и может предусматривать наказание до пяти лет лишения свободы или альтернативные меры.

Поправки уже получили поддержку в первом чтении, хотя голосование было неоднозначным. Сторонники считают их необходимыми для защиты честной конкуренции, тогда как критики указывают на возможные риски и недостатки предложенного подхода.

Отдельные изменения также уточняют критерии «крупного размера» нарушений и дополняют работу Совета по конкуренции, который продолжит рассматривать дела в административном порядке.

Ранее Верховный суд указывал на проблемы с использованием доказательств в подобных делах, отменив решение по делу строительного картеля и отметив, что материалы оперативной деятельности не должны использоваться.

Сам картель в строительной отрасли был выявлен в 2021 году с помощью материалов Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а компаниям были назначены штрафы на сумму более 16 млн евро, однако решение всё ещё оспаривается в суде.