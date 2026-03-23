Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минфин: на оборону требуется существенного больше денег 15 4983

Дата публикации: 23.03.2026
LETA
Изображение к статье: Минфин: на оборону требуется существенного больше денег
ФОТО: LETA

Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из государственного бюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании государственной обороны.

Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета.

Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств в пользу Министерства обороны оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 году и 4,52% в 2029 году.

Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92,1 млн евро в 2027 году, 181,1 млн евро в 2028 году, 258 млн евро в 2029 году и более 1,12 млрд евро в 2030 году.

Ринкевич подал в Сейм поправки к закону о финансировании государственной обороны, предусматривающие увеличение обязательного финансирования с нынешних 3% до 5% ВВП с 2027 года. Президент попросил придать законопроекту статус срочного.

В аннотации к законопроекту подчеркивается, что угроза, исходящая от России после вторжения в Украину, значительно изменила ситуацию с безопасностью, поэтому текущий показатель в 3% уже недостаточен. Законопроект также соответствует обязательству НАТО инвестировать в оборону не менее 5% ВВП к 2035 году.

#НАТО #президент #Украина #финансы #бюджет #оборона #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
10
0
23

Оставить комментарий

(15)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео