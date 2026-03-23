Союз зелёных и крестьян (ZZS) планирует пригласить министра обороны, политика партии «Прогрессивные» Андриса Спрудса, на сегодняшнюю встречу коалиции, чтобы он разъяснил позицию ведомства по отношению к США, говорится в заявлении партии.

ZZS хочет получить пояснения относительно позиции Латвии в связи с призывом президента США Дональда Трампа к союзникам участвовать в разблокировании Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти и который оказался заблокирован в результате войны США и Израиля против Ирана.

В ZZS подчёркивают, что США являются главным стратегическим партнёром Латвии и гарантом безопасности Европы, поэтому стране следует сформулировать чёткую позицию по этому вопросу. При этом призыв Трампа не получил поддержки со стороны крупнейших европейских государств, после чего он вновь раскритиковал Европу и НАТО.

Латвийские официальные лица пока высказывались по этому вопросу осторожно. Президент Эдгар Ринкевичс заявил, что Латвия не получала официальных запросов об участии в военной операции, однако в случае такого обращения оно было бы оперативно и ответственно рассмотрено правительством и Сеймом. Он подчеркнул, что решение о направлении военного контингента принимает парламент.

Премьер-министр Эвика Силиня также отметила, что в рамках НАТО Латвия не получала просьб от США по поводу операции в Ормузском проливе, но в случае обращения вопрос был бы «очень серьёзно оценён».

Как сообщалось ранее, конфликт привёл к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортируется около пятой части мировой нефти, что вызвало резкий рост цен.

Дональд Трамп ранее предупреждал о возможных негативных последствиях для НАТО, если союзники не помогут разблокировать пролив. Он также ожидал участия Великобритании и Франции в обеспечении судоходства, однако позже заявил, что США могут справиться без военной помощи союзников.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе не является задачей НАТО и требует более широкой международной коалиции, включая страны Персидского залива, европейские государства и США.

В свою очередь, представитель канцлера Германии Фридриха Мерца подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не связан с НАТО и не является войной альянса.