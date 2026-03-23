«Остановить выдачу ВНЖ!» Депутаты вышли с инициативой 3 1462

Дата публикации: 23.03.2026
Парламентарий от Национального объединения также крайне недоволен предпринимателями, которые лоббируют миграцию.

Глава парламентской следственной комиссии по миграции Янис Домбрава требует полностью остановить приток в страну иммигрантов.

"Я всегда был против массовой иммиграции! Сейчас я подал предложение полностью приостановить выдачу новых видов на жительство. Буду отстаивать это и другие предложения по ограничению иммиграции, несмотря на возражения со стороны неэффективных предпринимателей.

Руководство Латвийской торгово-промышленной палаты открыто лоббирует массовую иммиграцию - выступает против остановки иммиграции, против надлежащего изучения латышского языка, против ограничений для иностранных студентов работать. Неужели все члены ЛПП поддерживают это?

Несколько государственных учреждений и ответственных министерств знали о различных схемах обхода иммигрантами требований латвийских законов - сами не приходили с инициативами остановить схемы, но в то же время отвергли предложения депутатов о предотвращении массовой иммиграции", - негодует парламентарий. Напомним, что его однопартиец Эдвинс Шноре внес предложение об ограничении миграции в соответствующий закон.

"Я внес поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие ограничение иммиграции из определенных стран. Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией", - сообщил депутат Сейма от Нацобъединения Эдвинс Шноре.

