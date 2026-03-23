Чтобы экспериментальным образом обнаружить в озере болезнетворные бактерии, не обязательно вычерпывать весь водоем. Точно так же, при анализе локального, казалось бы, хозяйственного кейса, можно детально узнать – «как работает республика демократическая»…

Гладко было на бумаге

Тяжба между автобусными фирмами и властями Латвии – это нечто фантастическое, в 2022 году дело дошло даже до Суда Европейского Союза, который однозначно вынес вердикт: государство обязано выплачивать перевозчикам справедливые компенсации.

Осенью прошлого года Сейм единогласно принял поправки к Закону об услугах общественного транспорта, предусматривающие возможность предприятий данной сферы востребовать из бюджета расхода на перевезенных пассажиров, использующих льготы по оплате проезда, утвержденные Кабинетом Министров. Однако профильное Министерство сообщения, коему подведомственна Автотранспортная дирекция (АТД), фактически отказывается возмещать расходы перевозчикам.

В частности, как указывается в документе, поданном группой депутатов в Комиссию Сейма по запросам, неоднократно отказывались присвоить дотацию Lux Express Latvija, Лиепайскому и Даугавпилсскому автобусным паркам. Только первая компания указала в переписке сумму создавшихся в результате убытков – 900 000 евро, тогда как на всё – про всё у государства на 2026 год зарезервировано 850 000 евро.

Атис Швинка уполномочен заявить

Министр сообщений от «Прогрессивных» написал в ответ парламентариям, что между ведомством и бизнесом «шли углубленные и юридически сложные дискуссии об охвате механизма компенсации и условиях его применения».

«Из-за указанных соображений и дополнительного процесса согласования сроки разработки и принятия регулирования объективно продлились, в результате чего было потеряно время на полное внедрение нормативного регулирования на практике».

«До сих пор действующее регулирование предусматривало компенсацию только на дотируемых маршрутах, а коммерческие маршруты не были включены в систему компенсации. В процессе подготовки регулирования был решен ряд важных вопросов, среди которых разработка методики компенсации, обеспечение достоверности данных, интеграция информационных систем, устранение рисков перекомпенсации, а также создание регулирования переходного периода».

Игры бюрократов

Все это, конечно, здорово, ну а денюжки-то где? Может быть, стоит напомнить господину Швинке, что Кабинет Министров Эвики Силини при формировании зафиксировал Декларацию, в коей имеется 35-й пункт:

«Уменьшим бюрократию и государственное управление сделаем более гибким, будем больше доверять способности предпринимателей, жителей и самоуправлений руководствоваться принципом самодекларации и дадим возможность формировать стандартизацию в отраслях».

По факту же, исполнительная власть в лице Минсообщений совершенно не доверяет перевозчикам. В частности, не принимает бухгалтерские документы Lux Express, которые, меж тем, вполне соответствуют стандартам Службы госдоходов, если уж та их берет в качестве отчетности. ООО Daugavpils autobusu parks, между тем, отважилось востребовать с государства средства еще за 2021 год, то есть ковидные времена!

Автотранспорная дирекция, изящно выражается министр, «не приняла ни одного решения отказать в выплате компенсации». Да-да, только она фактически и не выдала – ни цента.

Категории пассажиров

100% скидкой – бесплатным проездом на междугородных автобусах – в Латвии пользуются:

Дошкольники (должен быть предъявлен документ, подтверждающий возраст).

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 24 лет с предъявлением удостоверения для обеспечения социальных гарантий).

Политически репрессированные лица и участники движения национального сопротивления.

Инвалиды I или II группы,

Лица в возрасте до 18 лет с инвалидностью

Лицо, сопровождающее инвалида I группы или инвалида до 18 лет.

В масштабах государства за год вышеуказанные группы совершают сотни тысяч рейсов – ну а денег для них нет, ибо, как указано в 01-08/629 от Министерства сообщений, оное «столкнулось с трудностями в получении от перевозчиков достоверных и проверяемых данных — как из-за технических неисправностей систем учета, имеющихся в распоряжении перевозчиков, так и из-за отказа отдельных перевозчиков…»

Депутат Эдгарс Таварс заявил на заседании Комиссии по запросам, что «все это свидетельствует об огромной нестабильности в перевозках общественным транспортом».

– У нас смотрят на перевозчиков, как на мошенников. А это задерживает вхождение на рынок новых игроков.

Транспортом заведует бывший директор школы

Парламентский секретарь Министерства сообщений Кристапс Заляйс, сделал удивительную карьеру – был директором начальной школы в Сигулде, кандидатом в местную думу от Союза «зеленых» и крестьян. Стартовал под №1, однако, получив много минусов, не избрался. Зато вот с начала февраля – высокопоставленный начальник «транспортного цеха»!

«Вызовы… коммуникация…» – звучит из его уст все очень современно. Перевозчики «находятся каждый в своей фазе».

– Размер компенсаций неизвестен, ведутся подсчеты, – заявил господин Заляйс. – Мы видим процесс, да. И мы хотим быстрее, со своей стороны – стараемся, чтобы было лучшее сотрудничество и поиск решений».

Нужны ли новые акции протеста?

Напомним, что осенью 2025 года по всей республике были отменены или задержаны автобусные рейсы. Например, из Даугавпилса не ходил транспорт до таких населенных пунктов, как Дегтярка, Шкелтова, Демене, Матуланишки и т.д.

В настоящее время Автотранспортная дирекция уверяет, что оказанию услуг всем пассажирам, в т.ч. льтотникам, ничего не угрожает. Однако на заседании Комиссии Сейма по запросам депутат Э.Таварс сообщил, что на предприятия явились судебные исполнители, направленные АТД!

В общем и целом, автобусное сообщение в ЛР явно лихорадит – о чем свидетельствуют, кроме всего прочего, регулярные, в т.ч. тяжелые ДТП с участием пассажирского транспорта. Нездоровая атмосфера на предприятиях выливается в стрессы для водителей, а это уже опасно для многих людей. Ну а власть имущие, как это обычно у нас происходит – ни за что конкретно не отвечают.

Государственное ООО Автотранспортная дирекция, в свою очередь, постоянно информирует о перемене графиков или вообще – закрытии рейсов. В частности, с 6 марта прекратили выполнять сразу два, по маршруту Саласпилс – Музей Даугавы – ТЭЦ-2 – Саулкалне. Так что окажетесь на острове Доле смотрите внимательней, не заночуйте.