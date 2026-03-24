Кандидат в премьеры от партии «Латвия на первом месте» в видеоинтервью порталу bb.lv рассказал о том, в какой драматической ситуации оказалась наша страна и кто ее может вывести из затяжного кризиса.

«Скажу откровенно: только если я стану премьером, у Латвии появится шанс на спасение, на развитие. Сегодняшнее правительство за короткое время загнала страну в долговую яму, мы только в качестве процентов по долгам платим полмиллиарда ежегодно, а если и дальше так пойдет, то через несколько лет будет за обслуживание долга платить 1 миллиард в год!

У страны нет сегодня никакого стратегического плана развития, единственная стратегия — закрыть порты и разобрать железную дорогу, чтобы таким образом уничтожить транзитную сферу! Если я приду к власти, то этого не допущу! Я начну развивать нашу Латвию, привлекать инвестиции, буду сплачивать общество! Мы все — латыши, русские, поляки, евреи, украинцы — жители этой страны, нас и так мало и нужно сплачивать, а не раскалывать общество. Только я смогу объединить всех латвийцев!» - убежден Айнарс Шлесерс.