В конце февраля этого года в консолидированном совокупном бюджете Латвии был профицит в размере 425,4 миллиона евро, свидетельствует опубликованная информация Совет по фискальной дисциплине (СФД), пишет ЛЕТА.

СФД отмечает, что год назад в это же время в совокупном бюджете был дефицит в размере 68,1 миллиона евро.

По данным СФД, на конец февраля 2026 года в основном государственном бюджете сформировался профицит в размере 156 миллионов евро, в специальном государственном бюджете — 148,7 миллиона евро, в бюджете самоуправлений — 97,7 миллиона евро, а в бюджете производных публичных лиц — 23,1 миллиона евро.

Сравнивая доходы и расходы этого года с показателями 2025 года, наблюдается рост доходов на 22,5%, или на 651,3 миллиона евро. Более быстрый рост доходов СФД объясняет поступлениями из Европейского союза (ЕС), где доходы увеличились в 2,3 раза, или на 486,4 миллиона евро.

В свою очередь расходы выросли на 5,3%, или на 157,8 миллиона евро. Наибольший рост расходов наблюдается в капитальных расходах, которые увеличились на 91,2%, или на 161,7 миллиона евро.

СФД указывает, что в законе о бюджете на 2026 год расходы консолидированного совокупного бюджета запланированы в размере 20,9 миллиарда евро. Согласно прогнозу СФД, на период января–февраля предусмотрено 3,2 миллиарда евро. Фактические расходы за первые два месяца 2026 года составили 3,1 миллиарда евро, что на 1,5%, или на 484 миллиона евро, меньше прогнозируемого уровня.

СФД поясняет, что пока доступны данные только за первые два месяца года, однако текущие расходы в целом соответствуют прогнозам. Расходы за январь и февраль составляют 15% от общего запланированного объёма на 2026 год, тогда как доходы — 18,6% от годового плана.