Экс-мэру Риги грустно смотреть, во что превращается столица

Политика
Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Экс-мэру Риги грустно смотреть, во что превращается столица
Предприниматель и бывший мэр Риги Гундарс Боярс в интервью «nra.lv TV sarunas» признался, что испытывает грустные чувства, наблюдая, во что превращается столица Латвии.

По его словам, чувства однозначно негативные: «Да, грустные». Боярс отмечает, что в городе, которым он раньше управлял, накопились системные проблемы.

Бывший мэр Риги понимает, что на это есть и объективные причины, однако отметил, что если раньше соседи - эстонцы и литовцы - завидовали тому, какой была Рига, и считали, что у них тоже могло бы быть нечто подобное, то теперь столицы этих стран опережают Ригу, цитирует его слова nra.lv.

Боярс отметил, что во времена, когда он был мэром, благосостояние людей было ниже, но чувствовались подъем и оптимизм. Было желание что-то делать.

Особенно сильно, по его мнению, упадок ощущается в историческом центре города в конце недели. «И самое грустное, конечно, - это некоторые вечера в пятницу в Вецриге, когда ты видишь пустые улицы, и место, которое должно быть магнитом для туризма и инвестиций, заполняется вывесками «Продается», «Сдается» и так далее…» - сказал Боярс.

По мнению Боярса, такие изменения - тревожный сигнал.

Гундарс Боярс был мэром Риги с 27 марта 2001 года по 29 марта 2005 года.

