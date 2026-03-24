Не исключено, что совсем скоро за заказанной едой латвийцам придется отправляться самим. Сейм собирается включить в новый закон об иммиграции и другие нормативные акты ряд поправок, которые существенно ограничат возможности платформ доставки еды использовать курьерские услуги граждан третьих стран.

Парламентская следственная комиссия по выявлению проблем в сфере иммиграции 23 марта вызвала на заседание руководителей компаний "Bolt" и "Wolt". Депутаты получили сигналы о том, что на этих платформах работают скрывающиеся под личностями других людей граждане третьих стран, люди, не имеющие законных оснований для пребывания или работы в Латвии, а также не ведется учет рабочего времени и возникают проблемы с соблюдением требований Продовольственно-ветеринарной службы.

"По сути, "Bolt" и "Wolt" обеспечивают обход ограничений и правил занятости иммигрантов. Обходятся различные требования закона, в том числе с использованием предоставляемых вами услуг", - заявил председатель следственной комиссии Янис Домбрава (Нацобъединение).

В ходе заседания представители обеих компаний пытались опровергнуть эти обвинения, заявив, что ввели ряд требований для курьеров и контролируют их соблюдение.

"Понятно, что эти компании работают в серой зоне", - отметил Домбрава. В Сейме готовится ряд поправок, чтобы закрыть эту лазейку, в том числе запрет для граждан третьих стран работать в Латвии как самозанятым.

Опасения предпринимателей по поводу влияния этих изменений на рынок доставки еды на заседании парламентской комиссии во внимание приняты не были.