По прогнозам минфина, цена на дизельное топливо на заправках может снизиться примерно на 8,6 цента за литр.

Итак, только что правительство на закрытой части заседания правительства после коротких дискуссий одобрило разработанный минфином законопроект "Об ограничении роста цен на дизельное топливо". Законопроект предусматривает: первое - снижение на 15,2% применяемой сейчас ставки акцизного налога на дизельное топливо с 467 EUR до 396 EUR за 1000 литров. Второе - также предлагается на используемое в сельском хозяйстве маркированное дизельное топливо установить ставку акцизного налога в размере 21 EUR за 1000 литров, а именно - 15% от стандартной ставки в этот период.

Снижение ставок акцизов - мера ограниченная: с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года.

"Необходимость разработки законопроекта обусловлена чрезвычайной ситуацией на глобальном нефтяном рынке. С 28 февраля 2026 года ситуация с безопасностью и военные действия в контексте операции США и Израиля в Иране существенно повлияли на судоходство в Ормузском проливе, через который транспортируется около 20% мирового потребления нефти, что привело к существенному глобальному нарушению поставок нефти с 1973 года. Биржевая цена дизельного топлива (ICE Low Sulphur Gasoil) выросла более чем на 70%, цена нефти Brent - примерно на 44%. В Латвии розничная цена дизельного топлива выросла примерно на 30% с конца февраля. Это самая высокая розничная цена с момента энергетического кризиса 2022 года.

Цель законопроекта — ограничить негативное влияние чрезвычайного роста цен на горючее на народное хозяйство, домашние хозяйства и услуги публичного сектора, установив вовремя и на определенный срок меры по снижению цен на горючее", - говорится в аннотации к законопроекту.

Как ожидается, Сейм рассмотрит законопроект уже в этот четверг и он может сразу быть принят в срочном порядке, в двух чтениях.