Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, сколько денег накопил президент

Дата публикации: 24.03.2026
LETA
Изображение к статье: Стало известно, сколько денег накопил президент
ФОТО: LETA

Безналичные накопления президента Латвии Эдгара Ринкевича в прошлом году увеличились на 72 779 евро до 251 924 евро, и примерно такую же сумму он вложил в облигации, свидетельствует поданная президентом декларация о доходах за прошлый год.

Согласно данным из архива агентства ЛЕТА, в конце 2024 года президент задекларировал безналичные накопления в размере 179 145 евро.

Накопления президента в "Swedbank" составляют 216 472 евро, в "Swedbank Atklātais pensiju fonds" - 29 927 евро, в латвийском филиале "Swedbank Life Insurance" - 4325 евро, в "Revolut" - 1200 евро.

На посту президента Ринкевич в прошлом году заработал 105 109 евро, 210 евро получил в виде процентов от "Swedbank", 200 евро в виде компенсации от латвийского филиала страховой компании "Compensa Vienna Insurance Group", а 11 400 евро - в виде процентов от Государственной казны.

Президент задекларировал в прошлом году две покупки облигаций на общую сумму 200 000 евро, а также погашение облигаций на сумму 103 750 евро и 103 350 евро. После этих сделок в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.

Согласно декларации, Ринкевичу принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.

#недвижимость #страхование #банки #инвестиции #финансы #Латвия #декларация #доходы #облигации #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
6
0
2

Оставить комментарий

(18)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео