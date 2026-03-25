Акциз на топливо, выборы и налог на недвижимость. Что обсудит Сейм? 0 283

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акциз на топливо, выборы и налог на недвижимость. Что обсудит Сейм?
ФОТО: LETA

Депутаты также хотят заставить граждан третьих стран, проживающих здесь, пересдавать на водительские права в Латвии.

Завтра на пленарном заседании Сейма, как ожидается, депутаты рассмотрят и, возможно, сразу же примут в окончательном чтении специальный закон, снижающий сроком на три месяца акцизный налог на дизельное топливо на 15%.

Также парламент опять-таки в срочном порядке примет поправку в Закон о выборах в Сейм, согласно которой избирательные комиссии голоса на грядущих выборах - 3-го октября 2026-го года, - будут подсчитываться ВРУЧНУЮ!

Как ожидается, депутаты поддержат передачу на комиссию инициативу депутатов Национального объединения и Объединенного списка о публикации названий компаний, которые продолжают торговать с Россией и Белоруссией.

В комиссию парламента будет переданы и поправки Союза зеленых и крестьян в Закон о дорожном движении, которые обяжут граждан третьих стран в течении 6 месяцев после прибытия в Латвию обменять права своих стран на латвийские водительские права - путем сдачи теоретического и практического экзамена!

При этом можно предположить, что Сейм отклонит предложение фракции "Латвия на первом месте" об освобождении от налога на недвижимость единственного жилья.

Автор - Абик Элкин
