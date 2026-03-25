Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-министр отметил роль коммунистов в становлении независимой Латвии 4 2925

Политика
Дата публикации: 25.03.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Экс-министр отметил роль коммунистов в становлении независимой Латвии

Бывший министр земледелия Атис Слактерис в интервью Jauns.lv сделал резонансные заявления о 90-х.

Иногда звучат упреки, что тогда не была проведена последовательная люстрация — слишком многим бывшим членам компартии было позволено участвовать в управлении государством. У Атиса Слактериса на это есть четкий ответ.

Он рассказывает, что сам в партию не записывался, а был приглашен.

«Вместе со мной в партию вступил мой друг, сын легионера, а также сын ссыльного. Коммунистическая партия искала лучших, лидеров. И было важно, что большая часть из них примкнула к сторонникам независимости. Нужно было задействовать все национальные ресурсы. Важно было, что Компартия Латвии тогда раскололась и большинство встало на сторону независимости. В конечном итоге у избирателя была свободная возможность выразить свое отношение к каждой личности в политике. Столько голосов, сколько получил Анатолий Горбунов, не получил никто. И вообще худшими были не партийные члены, даже не чекисты, а “стукачи”. Тайные информаторы!»

Поэтому он с большим недоверием относится к призывам и сегодня становиться «стукачами».

«Те, кто сегодня поднимает вопрос люстрации, чаще всего являются популистами, которым самим нечего предложить, и потому они ищут врагов в прошлом».

Читайте нас также:
#Латвия #независимость #популизм #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео