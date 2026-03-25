Иногда звучат упреки, что тогда не была проведена последовательная люстрация — слишком многим бывшим членам компартии было позволено участвовать в управлении государством. У Атиса Слактериса на это есть четкий ответ.

Он рассказывает, что сам в партию не записывался, а был приглашен.

«Вместе со мной в партию вступил мой друг, сын легионера, а также сын ссыльного. Коммунистическая партия искала лучших, лидеров. И было важно, что большая часть из них примкнула к сторонникам независимости. Нужно было задействовать все национальные ресурсы. Важно было, что Компартия Латвии тогда раскололась и большинство встало на сторону независимости. В конечном итоге у избирателя была свободная возможность выразить свое отношение к каждой личности в политике. Столько голосов, сколько получил Анатолий Горбунов, не получил никто. И вообще худшими были не партийные члены, даже не чекисты, а “стукачи”. Тайные информаторы!»

Поэтому он с большим недоверием относится к призывам и сегодня становиться «стукачами».

«Те, кто сегодня поднимает вопрос люстрации, чаще всего являются популистами, которым самим нечего предложить, и потому они ищут врагов в прошлом».