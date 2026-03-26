Грустная шутка от депутата по поводу упавшего дрона 0 1952

Политика
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грустная шутка от депутата по поводу упавшего дрона

Политик прокомментировал "систему раннего оповещения".

После того, как выяснилось, что дрон разбился в Краславской области, появилась официальная информация о том, что система раннего оповещения зафиксировала шум, похожий на взрыв. Независимый депутат Сейма Дидзис Шмитс на это записал в социальной сети X: "Система раннего оповещения констатировала похожий на взрыв шум в Краславском крае. Обычные системы оповещения скорее всего констатируют предметы, похожие на танки, на Домской площади".

Эдуард Эльдаров
