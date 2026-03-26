В связи с делом о мошенничестве в закупках информационных технологий председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис и министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс не исключают возможные проблемы с Электронным онлайн-реестром избирателей, пишет ЛЕТА.

В программе Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" Звиедрис выразил надежду, что вопрос о ручном подсчете голосов всем понятен.

В то же время, обозначая другие возможные риски, он отметил, что существует девять модулей, которые можно делить еще более детально. Однако одним из наиболее существенных, способных повлиять на избирателей и политиков, ожидающих результаты выборов, является Электронный онлайн-реестр избирателей.

Звиедрис подчеркнул, что в настоящее время нет признаков того, что система не будет работать, однако предусмотрено несколько сценариев действий на случай возникновения такой ситуации.

"Худшее, что может произойти, если не будет изменен ни один другой закон, — это то, что результатов выборов придется ждать дольше, несколько дней, возможно даже неделю", — допустил он.

Отвечая на вопрос журналиста, Чударс также признал наличие такого риска. Он пояснил, что обе системы — Электронный онлайн-реестр избирателей и информационная система избирательной платформы (VELIS) — функционировали и на предыдущих выборах. "И в настоящее время упомянутый вами договор предусматривает улучшение или адаптацию этих систем к выборам в Сейм в октябре. (..)", — отметил министр.

По словам министра, остается вопрос, что произойдет, если в отношении конкретной компании возникнут обстоятельства, мешающие ей выполнять свои обязательства.

Звиедрис добавил, что у каждого кризиса есть как минимум три решения, в том числе использование удостоверений избирателя.

Также в передаче, комментируя отстранение заместителя директора Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР), директора административного департамента Арвиса Ширакса, заместитель директора агентства по вопросам электронного управления Эгита Рудзите пояснила, что агентство запросило у правоохранительных органов дополнительную информацию о Шираксе. Чтобы не навредить дальнейшей работе, Ширакс отстранен, поскольку участвует в процессе публичных закупок, пояснила она.

Кроме того, у правоохранительных органов запрошена дополнительная информация о различных договорах.

"Мы ждем, желательно до пятницы, чтобы понять, можем ли продолжать этот договор или существуют какие-либо ограничения", — сказала Рудзите.

В свою очередь Чударс, комментируя отстранение государственного секретаря Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) Эдвина Балшевицса в деле, расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о разглашении не подлежащей разглашению информации, заявил, что министерство запросило у KNAB информацию о возможности дальнейшего пребывания госсекретаря в должности. В частности, бюро спросили, существуют ли какие-либо ограничения, а также есть ли в распоряжении KNAB сведения о возможной дисциплинарной ответственности данного чиновника.

Отвечая на вопрос, рассматривалось ли отстранение еще каких-либо лиц, например директора ГАЦР, министр отметил, что такой вариант рассматривался. Однако обстоятельства и ситуация в его случае и в случае отстраненного госсекретаря различаются. В одном случае это потребовало отстранения, в другом — нет, сказал министр.

"Обращаю внимание, что действия в рамках уголовного процесса могут носить различный характер. Возможна ситуация, когда лицо дает показания, при этом ему не присваивается никакой процессуальный статус. Хочу подчеркнуть, что по имеющейся у меня на данный момент информации статусы этих двух лиц различаются", — сказал он.

Как сообщалось, Государственная полиция (ГП) в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO), задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве в ИТ-закупках на сумму 1,5 миллиона евро, в том числе государственных должностных лиц.

В этом деле в качестве меры пресечения арест применен к специалисту по публичным закупкам Айнару Бидерсу, бывшему директору ГАЦР Йорену Лиопе и владельцу и руководителю группы компаний "Corporate Solutions" Айгару Церусу.

Министерство сообщения на этой неделе отстранило Бидерса от выполнения служебных обязанностей до выяснения обстоятельств.

Уголовный процесс начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, и легализации преступно полученных средств в крупном размере, совершенной организованной группой.

Согласно полученной в ходе расследования информации, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение, чтобы заранее определить победителей в публичных закупках как минимум по шести проектам, финансируемым из Европейского фонда регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Существует подозрение, что контракты незаконно обеспечивались при содействии государственных должностных лиц, а незаконно полученная прибыль распределялась между участниками.

В пресс-релизе EPPO отмечалось, что реализация некоторых проектов может также создавать потенциальные риски для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившись с информацией EPPO о возможных нарушениях в ИТ-закупках и их влиянии на выборы в Сейм 2026 года, в понедельник подчеркнул, что раскрытая EPPO информация вызывает вопросы о безопасности выборов и надежности подсчета голосов. Он призвал принять решение о ручном подсчете голосов, не полагаясь на ИТ-системы. Сейм в четверг планирует принять решение по этому вопросу.

Программа Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что в центре уголовного процесса, начатого и контролируемого EPPO и расследуемого управлением по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции, находится проведенный ГАЦР в прошлом году конкурс "Консультационные услуги и услуги по надзору за качеством разработки программного обеспечения и документации", по итогам которого было заключено генеральное соглашение с ООО "Agile & Co", ООО "Corporate Consulting", "Ernst & Young Baltic" и "PricewaterhouseCoopers" как руководителем объединения поставщиков.

Передача сообщила, что, по мнению следствия, одной из центральных фигур в организованной группе является специалист по публичным закупкам Бидерс, который в свое время создал портал "iepirkumiem.lv". Предполагается, что он разработал техническую спецификацию закупки, адаптировав ее таким образом, чтобы победили конкретные компании.

"de facto" также сообщила, что Лиопа, будучи руководителем агентства, проводившего закупку, и после отстранения от должности встречался с владельцами и представителями вовлеченных компаний, чтобы договориться о распределении работ.

Передача указала, что одним из победителей закупки — "Corporate Consulting" — является дочерняя компания предприятия Церуса, и он, возможно, договорился с другими участниками группы о распределении работ.

Также, по данным "de facto", по мнению следствия, в состав группы входил специалист в сфере ИТ Ивар Шулцс, который в настоящее время является членом совета АО "Rīgas siltums". Кроме того, перед проведением закупки о распределении работ, возможно, договорились руководитель отдела ИТ-консалтинга "PricewaterhouseCoopers" Харий Баранов, директор практики технологического и киберуправления "Ernst & Young Baltic" Рудите Сприньге-Карните и член правления ООО "Agile & Co" Айгар Стакс.

Одновременно Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследует дело о разглашении не подлежащей разглашению информации, в котором участвуют государственный секретарь МУУРР Балшевицс, должностное лицо ГАЦР и предприниматель.

На этой неделе МУУРР отстранило Балшевицса от должности. Ранее в министерстве поясняли, что он отстранен "с учетом общественных интересов в связи с публично прозвучавшей информацией о возможной причастности к незаконной передаче информации ограниченного доступа в рамках закупок в сфере информационных технологий".