Никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже.

Прощай, "спокойная" жизнь!

"Спокойная" жизнь в Латвии заканчивается – впереди, как прогнозируют экономисты, кризис. Кто-то скажет, что мы же из него и не выходили. Все познается в сравнении: одно дело, когда, к примеру, постепенно растут цены и вместе с ними, хоть и более медленно, но растут и доходы (зарплаты), а другое дело, когда свирепствует реальный экономический кризис - падает или вообще останавливается экономический рост и при этом растет инфляция. Впрочем, пока еще экономисты такую страшную перспективу не предсказывают, но прогноз экономического роста уже изменили - в сторону, разумеется, снижения.

Его величество кризис

Если еще недавно банковские аналитики "опрометчиво" прогнозировали рост ВВП в этом году в районе 3%, то сейчас уже те же эксперты говорят о том, что рост ожидается на уровне 2,5%, но если злополучный Ормузский пролив не разблокируют, то ВВП в текущем году может вырасти всего на 1,8%. Рискну предположить, что все может быть намного хуже...

Причем, ситуация развивается стремительно. Еще в середине прошлой неделе правящие "спокойно сидели" и рассуждали о том, что если и принимать какие-то меры – прежде всего, снижать акциз на дизельное топливо, то не "завтра к обеду", а с 1-го апреля. Министр финансов Арвилс Ашераденс в передаче Латвийского ТВ "Kas notiek Latvijā?" такое промедление объяснял тем, что нужно подготовить не поправки, а отдельный законопроект о снижении акциза.

Планируется снизить акциз на 10, 15 и даже 35% - в зависимости от того, какой на данный момент будет цена на дизельное топливо. Цель - добиться, чтобы цена не превышала 1,80 евро за литр. Аналитики посчитали, что если цена выше этого "максимума", то начинаются негативные последствия для бизнеса, для экономики в целом и для всех жителей, поскольку это уже приводит к значительному росту инфляции.

Глава минфина Арвилс Ашераденс предположил, что этот геополитический кризис будет длиться не неделю, не три недели, а довольно длительное время.

Сегодня уже очевидно, что во-первых, министр финансов прав – геополитический кризис затянется, а во-вторых – одного снижения акциза уже будет недостаточно. К тому же и акциз следует снижать не через 2 недели, а буквально на этой неделе. Доктор экономики Эдгарс Вольскис заявил Латвийскому радио о том, что придется - и чем раньше, тем лучше! – "открывать бюджет" и радикально сокращать расходы. Очевидно, что если сокращать расходы, то административные – расходы на закупки, командировки, премии, топливо... Если вспомнить кризис 2008-2011-го годов, то тогда сперва премьер Годманис, а потом его приемник Домбровскис радикально резали расходы и даже заморозили рост зарплат в госсекторе.

Неужели замахнутся на бюджет?

Примечательно: поскольку бюджет и так с большим дефицитом и мы уже "под завязку" набрали кредитов, то возможностей для маневра немного – резать расходы, сокращать акцизы и выбрасывать на рынок резервы топлива, чтобы стабилизировать цены на горючее и стало быть не допустить резкого скачка инфляции.

Глава минфина Арвилс Ашераденс уже поспешил заявить, что пересматривать бюджет-2026 пока не планируется. Министра понять можно: до выборов остается полгода и начинать ущемлять чиновников - преданный электорат "Нового Единства", – весьма опасно. Да и ситуация в коалиции такова, что еще нет факт, что вообще удастся договориться об "открытии бюджета". Однако "никогда не говори "никогда" – если ситуация в мировой экономике продолжит стремительно ухудшаться, то придется и бюджет открывать, и государственный кошелек – тоже.

Какие еще инструменты в арсенале правительства, кроме снижения акциза и сокращения бюджетных расходов?

Лекарства от инфляции

Первое – снижение ставки НДС. Это тоже может снизить цену топлива, но и сильно ударить по доходной части бюджета. При снижении акциза НДС – это единственная палочка-выручалочка правительства в области фискальной политики. Скорее всего, правящие на это не пойдут.

Второе – налог на сверхприбыль поставщиков топлива. Это скорее инструмент запугивания - мол, только попытайтесь увеличить маржу по сравнению с той, что была до начала кризиса в Персидском заливе, и мы всю вашу прибыль свыше той, что была до 9-го марта, заберем в казну! При этом часть коалиции не будет в любом случае готова поддержать введение такого налога.

Третье – дотации на топливо, к примеру, транспортным компаниям, доставляющим продовольствие в торговые центры и в логистические склады. Эта мера позволит снизить инфляционное давление.

Четвертое – помощь малоимущим и малообеспеченным. Ведь реальная инфляция для людей с низкими доходами почти в два раза больше, чем для остальных жителей - львиная доля всех маленьких доходов малообеспеченных уходит именно на пропитание.

Например, можно было бы принять решение о продлении выплаты жилищного пособия более широкому кругу лиц до конца этого года. Вопрос опять-таки - откуда брать на это деньги?

Прольется ли снова денежный дождь?

Интересно, что в свете нынешнего кризиса многие вспоминают недавнюю историю - пандемию 2020-2021-го годов и геополитический кризис после начала войны на Украине весной-осенью 2022-го года, когда цены на энергоресурсы тоже улетели в космос. В тот период государство и помогало и бизнесу, и домохозяйствам – прежде всего в оплате энергоресурсов, а во время пандемии компаниям компенсировали убытки из-за простоя, а пенсионерам выплатили единовременное пособие.

Да, но опять-таки во-первых, тогда Латвия еще только начинала усиленно набирать в долг, то есть еще был резерв для жизни взаймы. А во-вторых, подсуетился и Евросоюз, который создал фонд оздоровления и развития экономики, который позволял безвозмездно получить огромные средства. Может ли Брюссель опять создать антикризисный фонд – теперь уже из-за ситуации в Персидском заливе? Это пока неизвестно.

Так или иначе, но впереди нас ждут тяжелые времена...