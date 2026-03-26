Статистическое агентство ЕС обнародовало данные по уровню ВВП на душу населения за 2025-ый год. Увы, но, по традицию, Латвию в этой таблице опять следует искать в конце списка. Наша страна занимает третье место с конца - 71% от среднего уровня в ЕС, если средний уровень взять за 100%. Хуже только в Болгарии и Греции - 68%. Словакия с результатом 75% замыкают группу отстающих.

Уровень ВВП Эстонии - 79%, а Литва давно вырвалась вперед с результатом 88% от среднего уровня ВВП.

Первая же тройка состоит из Люксембурга (239%), Ирландии (237%) и Нидерландов (134%).