Военная кампания США и Израиля против Ирана привела к результату, противоположному ожидаемому Белым домом — вместо свержения иранского режима он был консолидирован, заявил агентству ЛЕТА член правления Латвийской трансатлантической организации и исследователь Латвийского института внешней политики Сандис Шрадерс.

Шрадерс пояснил, что убитого религиозного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи, сменил его сын, который в своих принципах и ценностях значительно более радикален, чем отец. Таким образом, США могут добиться прямо противоположного эффекта — не настроить иранское общество против режима, а, напротив, против Запада.

По словам исследователя, военная кампания не способна изменить режим, существующий в Иране уже почти 50 лет. Это не только один военный или религиозный лидер, но и Корпус стражей исламской революции, а также консервативная часть общества, которая всегда считала следование западным ценностям предательством.

Шрадерс также выдвинул гипотезу о гибели верховного лидера Ирана. Возможно, он сознательно пожертвовал собой, чтобы усилить исламский режим и укрепить позиции своего сына как «наследника», поскольку агрессия США консолидировала режим и его сторонников.

Исследователь отметил, что наихудшим сценарием может стать гражданская война в Иране, которая приведёт к ещё большей нестабильности на Ближнем Востоке, и единственным выгодоприобретателем в таком случае может оказаться Израиль, так как его главный противник окажется втянутым в длительную нестабильность.

По мнению Шрадерса, одной из причин неудачи кампании США и Израиля является также то, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не консультировался даже с Советом национальной безопасности США, не говоря уже о Конгрессе, поэтому достигнутый результат не соответствует ожиданиям Белого дома перед началом военной операции.

Как сообщалось, США и Израиль 28 февраля начали военные действия против Ирана, заявив, что их целью является ликвидация иранской ядерной программы и смена режима.