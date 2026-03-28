В первые два месяца этого года муниципалитеты выплатили жителям Латвии в пособиях на покрытие расходов, связанных с медицинским обслуживанием, в общей сложности 784 291 евро, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

В том числе в январе было выплачено 417 625 евро, а в феврале — 366 666 евро.

Пособия на покрытие расходов, связанных с медицинским обслуживанием, в январе получили 6692 человека, а в феврале — 6693 человека.

Пособие на здравоохранение является одним из видов дополнительной социальной помощи, выплачиваемой муниципалитетами из средств их бюджетов.

Чаще всего такие пособия муниципалитеты назначают пожилым людям и лицам с инвалидностью, которым присвоен статус малоимущего или малодоходного домохозяйства.

В то же время Министерство благосостояния сообщает, что есть муниципалитеты, которые устанавливают пособия на приобретение очков, чаще всего для детей из малоимущих и малодоходных семей.

Кроме того, ряд муниципалитетов предусмотрел пособия на стоматологические услуги, зубное протезирование, медицинские услуги и обследования для лиц из малоимущих и малодоходных семей и других категорий населения.