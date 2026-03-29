Рижская дума утвердила программу по улучшению качества воздуха на 2026–2030 годы. Главная цель – сделать атмосферу в столице чище благодаря комплексным изменениям: от развития общественного транспорта до реформы отопительных систем.

В планах все еще остаётся строительство выделенной полосы на улице Дзелзавас, хотя даже двигаясь в общем потоке, троллейбусы воздух не загрязняют от слова «вообще».

Планируется внедрение «умных» светофоров, которые должны будут давать приоритет автобусам и троллейбусам. Наверное, такой светофор на перекрестке улицы Вальдемара и бульвара Калпака быстро «сойдет с ума» – общественный транспорт там двигается со всех сторон и в больших количествах.

Магистрат намерен «стимулировать» переход такси и каршеринга на электромобили. Стимул, скорее всего, будет не пряник, а розги. При отсутствии развитой сети электрозаправок может быть «больно» как для поставщиков услуг, так и для потребителей.

В центре города собираются провести дальнейшее снижение скорости движения. И вновь замаячила уже давно почившая в бозе идея устройства паромной переправы для грузовых автомобилей. Идея не нова. Двадцать лет тому назад категорически против выступали жители Вецмилгрависа – не захотели, чтобы там по узким улочкам, обстроенным многоэтажными жилыми домами, стали сновать к парому и обратно десятки, а может, и сотни тяжеловозов, сотрясая все окрестности и днём, и ночью.