Вилис Криштопанс: «Это очень важная победа!»

Политика
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вилис Криштопанс: «Это очень важная победа!»

Политической группе "Патриоты Европы" удалось в Европарламенте запустить юридический процесс выдворения из ЕС тех мигрантов третьих стран, которые не имеют права находиться в Евросоюзе!

Итак, на последнеам пленарном заседании Европарламента очень символическую победу одержали те европарламентарии, которые последовательно выступали за ужесточение миграционной политики.

"Это успех и нашей политической группы "Патриоты Европы"! Европарламент, 389 голосами «за», при 206 — «против» и 32 воздержавшихся, согласился начать переговоры со странами-участниками ЕС об обновленной общей системе ЕС по возвращению подданных третьих стран, незаконно пребывающих в ЕС. Введены более строгие правила для лиц, представляющих угрозу безопасности

Возвращение в третью страну может происходить на основе соглашения между государствами-членами и ЕС и третьей страной, включая так называемые центры возвращения. Возвращающиеся лица могут быть задержаны на срок до 24 месяцев, если они не будут сотрудничать или представлять опасность скрыться", - рассказал порталу bb.lv депутат Европарламента Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте" - "Патриоты Европы".

#Европарламент #Латвия #безопасность #Евросоюз #Европейский парламент #политика
