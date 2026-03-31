В настоящее время нет оснований утверждать, что Латвия находится под большей угрозой, чем ранее, заявила в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) Сигита Струберга, пишет ЛЕТА.

Она пояснила, что произошедшее во вторник возможное приближение дрона к территории Латвии не изменило ситуацию с безопасностью страны, и жители Латвии были предупреждены, что такие инциденты возможны.

По её прогнозу, подобные инциденты, скорее всего, будут происходить и в дальнейшем.

"Учитывая ситуацию на территории России — мы видим, что украинцам довольно успешно удаётся наносить удары по энергетическим объектам России, что важно для Украины в борьбе с агрессором. Также мы видим действия на территории Беларуси", — пояснила она.

Как сообщалось, в понедельник вечером латвийская армия зафиксировала беспилотный летательный аппарат иностранного государства недалеко от латвийско-российской границы, вблизи территорий Лудзенского и Балвского краёв. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система сотового оповещения.

Аппарат не входил в воздушное пространство Латвии. После его удаления от границы Латвии было разослано сообщение об окончании угрозы.

Несколько жителей Балвского края подтвердили агентству ЛЕТА, что получили на своих мобильных телефонах сообщения системы оповещения как о возможной угрозе, так и о её завершении.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, первоначальная информация с призывом к жителям Балвского и Лудзенского краёв при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему, а звонить по номеру 112, также была доступна в мобильном приложении "112 Latvija" и на интернет-сайте "112.lv", однако позже этот сайт временно не работал.

Пока неизвестно, что это был за летательный аппарат, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» министр обороны Андрис Спрудс. Он отметил, что информация о прошедшей ночи ещё обобщается и видно, что "также на стороне Эстонии наблюдалось активное, интенсивное движение". Однако конкретный аппарат, приблизившийся к воздушному пространству Латвии, не был идентифицирован, и информация о нём ещё оценивается.

Комментируя запуск системы сотового оповещения, он признал, что это, по-видимому, соответствовало ожиданиям общества, поскольку сейчас ещё ищется баланс, в каких ситуациях такие сообщения следует рассылать, а в каких — нет. Он подчеркнул, что первоначальная информация об угрозе не всегда может быть точной, и вполне возможно, что за дрон могли принять, например, стаю птиц или другой безвредный объект.

Также сообщалось, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В воздушное пространство Латвии дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой кратковременно вошёл со стороны Беларуси и направился в сторону России.

После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременного информирования жителей в подобных случаях с помощью системы сотового оповещения. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила, что соответствующий текст сообщения о угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.