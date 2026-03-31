В правительстве горячие споры по новой законолательной "бомбе". Министр финансов предостерегает от негативных последствий.
Сегодня на рассмотрение Кабинета Министров был вынесенный подготовленный министерством экономики специальный законопроект, который предусматривает, что государство фактически изымает прибыль от торговли горючем, если эта прибыль превышает 3 процента. Цель - сдержать рост цен на горючее и избавить розничных торговцев топливом от желания увеличить свой заработать на фоне топливного кризиса - из-за войны в Персидском заливе.
Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") воспринял идею-фикс минэкономики весьма критично. "По-существу этот закон является тяжелой артиллерий и это может иметь далеко идущие последствия. Мы должны представить четкие доказательства, четкие аргументы, что эти наши действия обоснованы. Ведь на кону стоит репутация государства. Мы живем в условиях свободного рынка и если мы ограничиваем прибыль, хотим часть прибыли отобрать, то нужны доказательства, что это мы делаем исключительно в интересах общества и соразмерно", - предупредил глава минфина.
На это министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что если торговцы горючим будут соблюдать правила игры, то им ничего платить не придется. "Сейчас же мы видим, что у трех игроков на нашем рынке розничной торговли стоимость топлива совпадает до доли цента - три цифры после запитой совершенно одинаковые! Случайность?! Думаю, это основание для Совета по конкуренции навестить этих торговцев", - сказал глава минэкономики.
Премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") отметила, что она не хотела бы, чтобы 1-го апреля, когда вступит в силу решение по снижению акциза, стоимость топлива осталась бы прежней, то бишь не снизилась бы. "Главное, чтобы снижение цены почувствовал конечный потребителей", - резонно заметила премьер. Тем не менее, она призвала не торопиться с принятием данного закона и подготовить ответы на все возникшие вопросы.
К законопроекту решено вернуться после праздников.
