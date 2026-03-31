Сегодня на рассмотрение Кабинета Министров был вынесенный подготовленный министерством экономики специальный законопроект, который предусматривает, что государство фактически изымает прибыль от торговли горючем, если эта прибыль превышает 3 процента. Цель - сдержать рост цен на горючее и избавить розничных торговцев топливом от желания увеличить свой заработать на фоне топливного кризиса - из-за войны в Персидском заливе.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") воспринял идею-фикс минэкономики весьма критично. "По-существу этот закон является тяжелой артиллерий и это может иметь далеко идущие последствия. Мы должны представить четкие доказательства, четкие аргументы, что эти наши действия обоснованы. Ведь на кону стоит репутация государства. Мы живем в условиях свободного рынка и если мы ограничиваем прибыль, хотим часть прибыли отобрать, то нужны доказательства, что это мы делаем исключительно в интересах общества и соразмерно", - предупредил глава минфина.

На это министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что если торговцы горючим будут соблюдать правила игры, то им ничего платить не придется. "Сейчас же мы видим, что у трех игроков на нашем рынке розничной торговли стоимость топлива совпадает до доли цента - три цифры после запитой совершенно одинаковые! Случайность?! Думаю, это основание для Совета по конкуренции навестить этих торговцев", - сказал глава минэкономики.

Премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") отметила, что она не хотела бы, чтобы 1-го апреля, когда вступит в силу решение по снижению акциза, стоимость топлива осталась бы прежней, то бишь не снизилась бы. "Главное, чтобы снижение цены почувствовал конечный потребителей", - резонно заметила премьер. Тем не менее, она призвала не торопиться с принятием данного закона и подготовить ответы на все возникшие вопросы.

К законопроекту решено вернуться после праздников.