Битва с мертвецом?

В какой-то степени депутаты-националисты… сражаются с ветряными мельницами, поскольку раздражающий их русский язык на 90 процентов исчез из общественных СМИ — он еще присутствует на отдельной интернет-платформе для нацменьшинств. Напомним: что вещание на ЛТВ-7 на русском языке было прекращено еще в минувшем году, а программа «Домская площадь» на Латвийском радио-4 закрылась с 1-го января этого года. Тем не менее, парламентарии посчитали, что Конституции противоречат те статьи Закона об общественных СМИ, которые обязывают государство финансировать вещание на языках нацменьшинств.

И вот вчера Конституционный суд фактически с истцами согласился. Конституционный суд пришел к выводу, что языковые статьи закона не соответствуют Сатверсме. Вот избранные места из решения КС:

«Основы и национально-культурная идентичность Латвийского государства определяются латышским языком как единственным государственным, без которого невозможно закрепленное в Конституции существование государства. Латвия – единственное место в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и, как следствие, коренной нации через времена.

Конституционный суд подчеркнул, что конституционная миссия общественных СМИ — укреплять характерные для демократического государства ценности, в том числе и заботиться о латышском языке, способствуя чувству принадлежности населения к Латвийскому государству. Смысл общественного СМИ в том, чтобы предоставлять обществу достоверную информацию, особенно по значимым для общества вопросам. Из сущности конституционной идентичности Латвийского государства вытекает принцип, что содержание общественных СМИ в основном должно быть на латышском языке, чтобы оно действительно служило общим языком общения и демократического участия всего общества, в том числе нацменьшинств. Отход от этого принципа допускается исключительно для выполнения других вытекающих из Конституции обязанностей государства и только в таком объеме, который не угрожает статусу и функциям государственного языка.

Но нацменьшинства уважаем...

В то же время Латвия как демократическое правовое государство уважает нацменьшинства и их право сохранять и развивать свой язык и культуру, закрепленные в 114-й статье Конституции. Государство должно принять соответствующие меры для обеспечения доступа национальных меньшинств к СМИ, повышения толерантности и разнообразия культур. Однако объем государственных обязанностей в отношении обеспечения прав нацменьшинств зависит от фактической ситуации конкретного нацменьшинства в стране, например численного состава, распространения языка, доступности СМИ, желания и способности самостоятельно обеспечивать доступ к информации на своем языке, а также других обстоятельств.

В рассматриваемом деле Конституционный суд констатировал, что русский язык в латвийских СМИ самодостаточен — до сих пор широко доступны коммерческие СМИ на русском языке. Кроме того, существуют печатные, аудиовизуальные и цифровые СМИ, а также десятки программ, созданных электронными СМИ других стран, которые предлагают контент на русском языке. Таким образом, существование соответствующего языка нацменьшинства и сохранение и развитие национальной идентичности не находятся под угрозой и принадлежащие к русскому нацменьшинству лица способны эффективно реализовать свои права в медийном пространстве без особой государственной поддержки.

Оценивая конституционность оспоренных норм, суд подчеркнул, что необходимо учитывать и конституционную обязанность государства заботиться о своей безопасности, поскольку только таким образом возможно гарантировать существование Латвийского государства и его демократического устройства.

Это касается и такого нацменьшинства, язык которого в Латвии в средствах массовой информации самодостаточен, то есть русского языка. Проведение агрессивных и враждебных мероприятий по пропаганде войны и дезинформации является одним из главных направлений деятельности России, направленной против Латвии и стран Балтии. По прогнозам, Россия продолжит подобные меры. Поэтому в случаях, когда, например, необходимо обеспечить защиту общества от пропаганды и дезинформации, именно общественные СМИ являются теми, чья задача - предоставить основанную на фактах объективную информацию и разъяснить ее политический, правовой и социальный контекст.»

Так или иначе, но до 1-го мая 2027-го года, то есть в течении года Сейм должен утвердить новое языковое регулирование в общественных СМИ. Рискнем предположить, что новый закон будет предусматривать возможность вещания на языках нацменьшинств только в исключительных (особых) случаях. Но новый закон уже, судя по всему, будет принимать парламент следующего созыва.