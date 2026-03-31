Вырубка деревьев, отставка и «раздача» накоплений. Что обсудит Сейм? 1 308

Политика
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии также будут решать, продлить ли срок хранения бюллетеней для голосования.

Поскольку впереди пасхальные каникулы, депутаты Сейма решили провести пленарное заседание уже завтра, а не в четверг, как обычно. Завтра в повестке дня заседания - очередная инициатива об отставке министра. На сей раз депутаты оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" требуют уволить главу минобороны Андриса Спрудса - за неспособность организовать систему своевременного оповещания о прилете дрона. Также депутаты недовольны вообще тем, как министр отстаивает интересы безопасности Латвии и какие меры предпринимает для защиты от дронов и других нападения с воздуха.

Наверняка этот проект решения о недоверия Спрудсу будет отклонен, равно как и предложение той же фракции увеличить срок хранения бюллетеней для голосования до 6 месяцев. Сейчас, по закону, бюллетени хранятся всего лишь до того момента, как утверждаются полномочия нового Сейма, то есть фактически месяц. Оппозиция считает, что это слишком маленький срок, и это только создает почву для спекуляций - чего боятся политики, почему торопятся утилизировать вещественные доказательства?!

На сей раз поражение потерпят и входящие в правящую коалицию "зеленые крестьяне" - большинство депутатов намерены отклонить поправку "зеленых крестьян" в Закон о лесе, которая позволят вырубать более молодые деревья. Возраст деревьев, которые можно вырубать, планируется понизить на 20 лет!

Если до сих пор Сейм отклонял все законопроекты оппозиции о предоставлении жителям права выбирать свои накопления во втором пенсионном уровне, то теперь парламент готовится выбросить в мусорник и аналогичную народную инициативу, которую поддержали более 17 тысяч граждан ЛР.

Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
