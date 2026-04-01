Если не случится что-то непредвиденное, то авиакомпании придется ждать денег минимум еще 2 недели.

Попытка министра сообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные") за сутки "выбить" для airBaltic в качестве кратсрочного кредита 30 миллионов провалилась. Данное предложение фактически заблокировала сегодня комиссия Сейма по бюджету и финансам. Ключевую роль в этом сыграли входящие в правящую коалицию депутаты от Союза зеленых и крестьян.

Подобный демарш крайне удивил министра Швинку - во всяком случае, он делал вид, что такое поведение партнеров стало для него полной неожиданностью. Хотя, по слухам, информация о том, что депутаты от СЗК могут торпедировать решение о кредите до Швинки и его коллег от "Прогрессивных" была доведена еще накануне вечером.

Причин демарши три. Первая - крайне негативная реакция общественности на такое очередное вливание бюджетных средств без каких-либо твердых гарантий возврата денег. В преддверие выборов "зеленые крестьяне", и без того теряющие избирателей, не могут вот так молча поддержать очень непопулярное решение.

Вторая - нежелание "прогрессивных" поддерживать в коалиции и в Сейме важные для "зеленых крестьян" инициативы, включая сегодняшнюю - об изменении условий вырубки деревьев.

Третья - демарш заставит Швинку и "прогрессивных" все-таки вступить в диалог с "зелеными крестьянами" по важным для них вопросам и умерить враждебную риторику. В противном случае, бюджетная комиссия и 14-го апреля, как планируется сейчас, не даст добро на кредит для airBaltic.