Принятое правительством решение о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 млн евро национальной авиакомпании "airBaltic" в среду не получило поддержки в комиссии Сейма по бюджету и финансам из-за позиции Союза зеленых и крестьян (СЗК), сообщил журналистам после закрытого заседания комиссии министр сообщения Атис Швинка.

Принятое правительством решение о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 млн евро национальной авиакомпании "airBaltic" в среду не получило поддержки в комиссии Сейма по бюджету и финансам из-за позиции Союза зеленых и крестьян (СЗК), сообщил журналистам после закрытого заседания комиссии министр сообщения Атис Швинка.

К рассмотрению этого вопроса комиссия вернется 14 апреля. Ранее планировалось, что вопрос о займе может получить одобрение комиссии уже сегодня, и парламент сможет его рассмотреть в этот же день.

Министр сообщения отметил, что озвученные СЗК вопросы по решению о займе вызывают недоумение, и назвал их политической риторикой. Швинка подчеркнул, что уже ранее дал разъяснения по этому вопросу коалиции, и во вторник правительство единогласно его поддержало.

По словам Швинки, СЗК получил всю необходимую информацию своевременно, при этом возглавляемое представителем этой партии Министерство экономики участвовало в подготовке решения. "То, что фракция чего-то не знает, вызывает у меня недоумение относительно качества коммуникации между фракцией СЗК и ее министрами", - сказал глава Минсообщения.

Как сообщалось, правительство постановило предоставить "airBaltic" краткосрочный заем в размере 30 млн евро в связи с резким ростом цен на авиационное топливо. Заем будет предоставлен на срок до 31 августа 2026 года.

Как заявила премьер-министр Эвика Силиня, "airBaltic" имеет критическое значение для укрепления государственной безопасности Латвии и улучшения транспортного сообщения, поэтому существуют основания для предоставления авиакомпании краткосрочного займа, поскольку цены на авиационное топливо растут особенно быстро.

Швинка добавил, что заем поможет стабилизировать операционную деятельность "airBaltic", но это не отменяет поставленную перед авиакомпанией задачу по разработке нового бизнес-плана и стратегии финансовой стабилизации.

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов сообщил, что заем снизит негативное влияние внешних факторов и компания сможет погасить его в срок, при этом продолжается работа над бизнес-планом.

Как ранее сообщило Минсообщения, в конце марта "airBaltic" обратилась в министерство, проинформировав о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал значительный рост цен на авиационное топливо, что увеличивает расходы компании и влияет на рентабельность.

Минсообщения отмечает, что компания продолжает выполнять полеты, и возможный заем, если он будет предоставлен, поможет сохранить стабильную маршрутную сеть, избегая резких изменений и компенсируя давление роста цен на топливо.

По соображениям безопасности "airBaltic" ранее была вынуждена временно отменить рейсы в Тель-Авив и Дубай, что снизило доходы и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке существенно выросли.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) "airBaltic" доля участия "Lufthansa" будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO "Lufthansa" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и "Lufthansa", внесет в капитал "airBaltic" перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке "airBaltic" приостановила подготовку к IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете "airBaltic".

Как отмечается в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет отрицательный свободный денежный поток, и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Министр сообщения указал, что IPO - не единственный способ привлечения капитала, и руководству авиакомпании предоставлен максимально широкий мандат для поиска возможностей привлечения средств с использованием различных финансовых инструментов. Таким образом, задачей авиакомпании в 2026 году является не только сокращение расходов, но и привлечение капитала.