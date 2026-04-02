Как известно, правительство одобрило предоставление краткосрочного кредита airBaltic в размере 30 миллионов. Однако в Сейме пока утвердить это решение не удалось.

Экономист, бывший вице-президент "Латвияс дзелзцельш" Айварс Стракшас очень критически оценил способность airBaltic вернуть кредит и вообще стабилизировать свое финансовое положение:

"Сначала пару слов о краткосрочном займе. Краткосрочным займом является заем со сроком до одного года. Как airBaltic планирует вернуть этот заем?

Следующий вопрос. В 2025-м году airBaltic теряла ежемесячно около 10 млн евро. Неделей ранее со стороны руководства предприятия говорилось, что на спасение airBaltic в этом году потребуется от 100 до 150 млн евро.

Так что правильно было бы сказать, что airBaltic сейчас нужен срочный краткосрочный кредит в размере каких-то 30 млн евро, в то время как Сейм и правительство примут решение о выделении от 100 до 150 млн евро, из которого, если это будет возможно, airBaltic выплатит этот краткосрочный заем. Если нет, то срок займа придется продлить. AirBaltic не имеет ни малейшей возможности отдать эти 30 млн евро от своей хозяйственной деятельности.

Если эти деньги не будут выделены, то airBaltic до выборов не дотянет. То есть, скорее всего, в том или ином виде деньги дадут.

Сейчас значительная часть авиакомпаний ЕС будет испытывать проблемы, и комиссия ЕС будет вынуждена более снисходительно смотреть на меры их спасения.

Может быть, правительство и Сейм могут взять себя в руки и рефинансировать облигации на сумму 380 млн евро и перестать покрывать из госбюджета расходы на эти крайне дорогие облигации?

Выйдет красиво сэкономить, спасти airBaltic и сможет избавиться от залога на активы предприятия, что позволит провести реорганизацию. IPO тоже может стать реальной историей. Если желание спасти airBaltic искреннее, то здесь может быть такая возможность.

Правительство готово одолжить 30 млн евро, теперь слово Сейму. Решение в правительстве принято в большой спешке, а значит, финансовое положение airBaltic критическое. Само решение о выделении денег не удивляет. Обещание вернуть деньги до конца августа, - правда удивляет.

Владельцы "вишневых" билетов могут вздохнуть с облегчением. Весенние и летние отпуска, скорее всего, не испортятся.

Интересно, кто стоит за обещанием вернуть через пять месяцев? Почему 31 августа? Можно же было пообещать до 30 ноября. Выборы прошли бы и могли бы начать обещания с нового листа".

На мой взгляд, наиболее вероятный вариант основан на надеждах вернуть от вышеупомянутых 100 до 150 млн евро, которые, возможно, обещано привести в порядок до конца августа.

Не исключен и чистый блеф в лучших традициях Министерства сообщения и airBaltic. Но это было бы слишком умело. Поймают на лжи до выборов. В любом случае, скоро увидим.