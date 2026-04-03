По её словам, распространяемые утверждения во многом основаны на интерпретации блога в Эстонии, автор которого прочитал книгу Столтенберга и написал о ней рецензию, сообщает tv3.lv.

"Это и есть наша информационная среда перед выборами", — отметила Браже, добавив, что происходящее напоминает прошлогодние кампании, основанные на российских нарративах.

Ранее сообщалось, что бывший глава НАТО якобы вёл переговоры с Кремлём, не информируя наиболее уязвимые страны альянса, и в 2021 году встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где обсуждалась идея буферной зоны между НАТО и Россией.

Сам Столтенберг заявил, что любой, кто полностью прочитал его книгу, может увидеть: встреча с Лавровым в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года не была ни секретной, ни связанной с предложениями НАТО о буферных зонах. По его словам, именно Россия выдвигала предложения об ограничении военной активности на границе с НАТО.

"Моё предложение заключалось в проведении заседания Совета Россия–НАТО, в котором, разумеется, приняли бы участие все союзники, включая страны Балтии и Польшу. Моя цель состояла в том, чтобы найти способы деэскалации опасной ситуации, вызванной военным присутствием России, о чём я и говорил Лаврову", — пояснил Столтенберг.

В январе 2022 года НАТО ответило на российские предложения письмом, согласованным со всеми союзниками, в котором говорилось о готовности обсуждать ряд направлений, включая снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями.

"Мы также ясно дали понять, что не можем и не будем отступать от фундаментальных принципов, на которых основана евроатлантическая безопасность. Совет Россия–НАТО собрался в конце января, но — как я ясно указываю в своей книге — Россия не была готова к честному диалогу и спустя несколько недель решила начать полномасштабное вторжение в Украину. Я был генеральным секретарём НАТО, который впервые обеспечил размещение боеготовых союзнических войск в странах Балтии и Польше после незаконной аннексии Украины Россией в 2014 году, а также обеспечил размещение сил НАТО на остальном восточном фланге после полномасштабного вторжения России в Украину. История показывает, что я всегда был лично привержен защите наших балтийских союзников, всех союзников, и поддержке Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Бывший посол Латвии в НАТО: нужно оценивать факты, а не интерпретации

Бывший посол Латвии в НАТО в 2019–2023 годах Эдгар Скуя также подчеркнул, что "из публично доступной информации нельзя сделать выводы о каком-либо предательстве или сдаче позиций. Нужно оценивать факты".

Во время работы Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО было принято решение о размещении сил и боевых групп альянса в странах Балтии, которые постоянно усиливаются, особенно после вторжения России в Украину, отметил Скуя.

В конце 2021 года НАТО получило российский ультиматум о выводе военного присутствия с восточного фланга. Он был обсуждён между государствами-членами и единогласно отклонён. Вместо этого было решено созвать Совет Россия–НАТО, поскольку некоторые союзники выступали за это, пояснил бывший посол Латвии в НАТО.

На этом заседании требования России о выводе войск были отклонены, а у стран-членов была жёсткая позиция и требования к действиям России в отношении Украины. Позиция Латвии на этой встрече была очень твёрдой. Заседание Совета не изменило позицию России.

"Тот факт, что российские требования были отвергнуты, подтверждал и генеральный секретарь Столтенберг. Процедура принятия решений в НАТО предусматривает, что генеральный секретарь представляет мнение государств-членов, его мандат исходит от их встреч, и он выражает позицию, о которой они договорились. Сейчас нам нужно оценивать факты, а не интерпретации, распространяемые отдельными СМИ или комментаторами", — подчеркнул Скуя.

Другие реакции

Румынская журналистка, которая в то время была главным пресс-представителем НАТО, заявила, что распространившаяся информация вводит в заблуждение, и именно Россия выступала с предложениями о буферной зоне, а не наоборот.

Dear @LRTenglish this is misleading. I was on the #NATO team in the meeting w/Lavrov in Sept 2021 & the proposals referred to were made by Russia. NATO’s position was agreed by consensus including Baltic allies & Stoltenberg was key to stronger defence in the east. Read the book. https://t.co/8a5EAZWa85 — Oana Lungescu (@LungescuOana) April 3, 2026

Аналогичную позицию высказал бывший министр национальной обороны Литвы Линас Антанас Линкявичюс. В Facebook он написал:

"Должен признать, что меня удивило сообщение и его якобы признание в намерениях «передать» нас россиянам как «буферную зону». Я довольно хорошо знаю Столтенберга и не помню, чтобы он неформально рассматривал что-либо подобное. Могу лишь подтвердить, что он постоянно и настойчиво говорил о необходимости диалога с Россией. Он регулярно поднимал этот вопрос во время внутренних дискуссий. В любом случае он всегда, хотя и сдержанно, занимал твёрдую и корректную позицию".

Линкявичюс далее пояснил, что "если бы такие намерения и существовали, у них не было бы никаких шансов даже попасть в повестку дня альянса", поскольку генеральный секретарь не управляет альянсом, а представляет его на международном уровне, ведёт дискуссии и заседания. Генеральный секретарь не имеет права публично высказываться о том, что не обсуждалось и по чему не достигнуто согласие в Совете.