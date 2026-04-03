Финансовая ситуация в Валке настолько напряжённая, что в ближайшие месяцы могут начаться задержки выплат социальных пособий. Длительные переговоры между самоуправлением и Министерством финансов зашли в тупик.

В последние годы ряд самоуправлений Латвии столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями, сообщают Новости ТВ3. Самым громким случаем был город Резекне, однако болезненные меры по сокращению расходов пришлось предпринимать и, например, в Талси.

В центре внимания сейчас — Валкский край. Налоговые долги, задержки платежей поставщикам. Осенью прошлого года по поручению премьер-министра в эту северную латвийскую самоуправу приезжал министр, отвечающий за самоуправления. Переговоры были сложными как тогда, так и сейчас. Решения по-прежнему нет, и мэр Валки созвал в Риге пресс-конференцию. Именно в столице решится судьба этого приграничного самоуправления. Валка просит отдельную государственную дотацию почти в 700 тысяч евро, чтобы свести концы с концами. В противном случае вскоре возникнут трудности с выплатой пособий.

"Летом, если не будет этих дополнительных средств, скорее всего, мы начнём задерживать не только платежи предпринимателям, но и выплаты жителям. С точки зрения государства это очень небольшая сумма. С точки зрения наших жителей — это крайне важно. Если этих денег не будет, особенно наиболее уязвимая часть населения почувствует, что ситуация плохая", - указал председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис.

По словам мэра, нельзя сказать, что самоуправление вело хозяйство неразумно и теперь рассчитывает на подарок. Уже проведена, например, оптимизация школьной сети, край является одним из лидеров по утеплению зданий. На самом деле проблема значительно глубже и сложнее, связанная с уникальным статусом Валки как фактически одного города с соседним населённым пунктом в Эстонии.

По оценкам руководства самоуправления, почти пятая часть жителей задекларирована на стороне Эстонии, что напрямую влияет на доходы бюджета. В этом году у Валки самый низкий рост доходов среди всех самоуправлений, который не покрывает рост расходов. Именно этот аспект необходимо решать в долгосрочной перспективе, помимо срочной помощи.

Тупик — так мэр Валки характеризует текущие переговоры с Министерством финансов. В ведомстве признают, что в самой маленькой самоуправе Латвии сейчас самые серьёзные финансовые проблемы, однако выход, по их мнению, есть.

Правда, не тот, на который рассчитывает руководство Валки. В Министерстве финансов подчёркивают, что на данный момент планируется отложить выплату основной суммы долга самоуправления в размере 370 тысяч евро.

"Конечно, мы видим, что это не долгосрочное решение. Мы просим самоуправление пересмотреть бюджет на 2026 год, чтобы в следующем году оно могло выполнять свои функции и рассчитываться по задолженностям", - уточнила директор департамента надзора за финансовой деятельностью самоуправлений Минфина Инта Комисаре.

В Валке не видят возможности выбраться из ситуации только за счёт мер экономии. Если договориться с правительством не удастся, мэр готов обращаться напрямую к депутатам Сейма в этот выборный год. Не исключены и публичные акции протеста.

"У меня есть довольно много общественных организаций, которые мы продолжаем поддерживать. В Министерстве финансов говорят — зачем вы вообще просите деньги, если поддерживаете культуру и спорт. Но если мы не будем поддерживать активных людей, а соседи будут, они уедут из Валки… Организации спрашивают, почему я не организую пикет в Риге. Они готовы даже перекрывать улицы и дороги и так далее", - рассказал Крауклис.

Ожидается, что в ближайшее время правительство рассмотрит доклад Министерства финансов о финансовой ситуации в Валкском крае.