Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минобороны предлагает перераспределить 70 миллионов евро на военную поддержку Украины 0 663

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Минобороны предлагает перераспределить 70 миллионов евро на военную поддержку Украины
ФОТО: Unsplash

Министерство обороны подготовило проект решения правительства о перераспределении 70 миллионов евро на военную поддержку Украины, пишет ЛЕТА.

Финансирование планируется перераспределить из программы «Фонд государственной обороны и безопасности» в подпрограмму бюджета Министерства обороны «Содержание Национальных вооружённых сил».

Как уже сообщалось, в 2025 году объём военной помощи Латвии Украине достиг 0,3% от валового внутреннего продукта (ВВП), а в этом году объём поддержки планируется на уровне 0,25% от ВВП.

В этом году Латвия продолжит оказывать поддержку Украине, закупая продукцию латвийской военной промышленности, возглавляя коалицию дронов в рамках группы поддержки Украины, обучая украинских военнослужащих, передавая оборудование Национальных вооружённых сил и внося взносы в международные инициативы поддержки, а также продолжит оказывать различные виды помощи усилиям Украины по вступлению в Европейский союз и НАТО.

#НАТО #Украина #Латвия #Минобороны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
4
0
10

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео