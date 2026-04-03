Министерство обороны подготовило проект решения правительства о перераспределении 70 миллионов евро на военную поддержку Украины, пишет ЛЕТА.

Финансирование планируется перераспределить из программы «Фонд государственной обороны и безопасности» в подпрограмму бюджета Министерства обороны «Содержание Национальных вооружённых сил».

Как уже сообщалось, в 2025 году объём военной помощи Латвии Украине достиг 0,3% от валового внутреннего продукта (ВВП), а в этом году объём поддержки планируется на уровне 0,25% от ВВП.

В этом году Латвия продолжит оказывать поддержку Украине, закупая продукцию латвийской военной промышленности, возглавляя коалицию дронов в рамках группы поддержки Украины, обучая украинских военнослужащих, передавая оборудование Национальных вооружённых сил и внося взносы в международные инициативы поддержки, а также продолжит оказывать различные виды помощи усилиям Украины по вступлению в Европейский союз и НАТО.