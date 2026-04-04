Правящие обсудят и подписание дополнений к меморандуму с торговыми сетями.

Из-за праздников очередное заседание коалиционного совета состоится в ближайший вторник, перед самым заседанием Кабинета Министров. Как можно ожидать, политики обсудят предоставление краткосрочного кредита airBaltic. По слухам, премьер будет лично уговаривать лидеров Союза зеленых и крестьян отказаться от своей первоначальной позиции и все-таки не препятствовать предоставлению авиакомпании кредита на сумму в 30 млн.евро. В качестве компромисса руководителей airBaltic заставят подписать жесткие гарантии возврата кредита.

Также партнеры продолжат дискуссии по предложению министра экономики Виктора Валайниса ввести налог на сверхприбыль в размере 100% в случае, если розничные торговцы горючим попытаются увеличить наценку на топливо.

Вероятно, правящие обсудят и сроки подготовки поправок в Закон об общественных СМИ в связи с решением Конституционного суда, которое наверняка приведет к полному прекращению вещания на русском в общественных СМИ.

Нельзя исключить, что правящие обсудят и идею главы минэкономики дополнить меморандум с представителями розничной торговли в целью добиться снижения цен на базовые продукты питания.