Ветеран латвийской политики Александр Кирштейнс в интервью ТВ-24 заявил, что русский язык неофициально по-прежнему де факто является вторым государственным в Латвии. "Достаточно выйти из общественного транспорта в Иманте или в Золитуде и вы услышите, на каком языке там говорят. Или посмотрите на каком языке в основном продаются газеты в киоске Narvesen в аэропорту Рига", - прокомментировал депутат Сейма.

Говоря о решении Конституционного суда политик напомнил, что оно вступает в силу только с мая 2027-го года. "Может, еще и не вступит - мы же не знаем, какой будет правящая коалиция после выборов", - заметил парламентарий.