Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Русский язык же является неофициально вторым госязыком...»

Дата публикации: 04.04.2026
Депутат Сейма прокомментировал решение Конституционного суда о языках нацменьшинств в общественных СМИ.

Ветеран латвийской политики Александр Кирштейнс в интервью ТВ-24 заявил, что русский язык неофициально по-прежнему де факто является вторым государственным в Латвии. "Достаточно выйти из общественного транспорта в Иманте или в Золитуде и вы услышите, на каком языке там говорят. Или посмотрите на каком языке в основном продаются газеты в киоске Narvesen в аэропорту Рига", - прокомментировал депутат Сейма.

Говоря о решении Конституционного суда политик напомнил, что оно вступает в силу только с мая 2027-го года. "Может, еще и не вступит - мы же не знаем, какой будет правящая коалиция после выборов", - заметил парламентарий.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
25
1
0
1
0
2

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео