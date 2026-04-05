Бывший премьер Гунтарс Крастс в интервью другому экс-политику Андрею Пантелееву для портала jauns.lv заявил, что "никаких честных конкурсов" на должности в госуправлении не существуют. "Точнее - более-менее честные конкурсы проходят на должности до среднего уровня включительно, то есть до начальника отдела. Ведь кто-то же должен и работать! Нужны специалисты, которые могут что-то грамотно написать. Директор департамента ничего толкового написать не в состоянии", - отметил экс-премьер и напомнил, что зарплаты высшего чиновничества в Латвии - директоров департаментов, госсекретарей в Латвии в отдельных случаях уже превышают уровень зарплат такого же ранга чиновников в Германии.