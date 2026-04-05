За время зимней сессии Сейм провел 13 заседаний, в том числе 12 очередных и одно внеочередное, свидетельствует информация на сайте Сейма.

Внеочередное заседание Сейма было созвано 24 февраля, когда исполнилось четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в знак солидарности с украинским народом. Депутаты почтили память погибших в войне и в очередной раз заявили о поддержке Украины Латвией. На заседании выступили президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня и председатель парламента Украины Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, 2 апреля Сейм завершил зимнюю сессию, которая началась 9 января этого года. Весеннюю сессию планируется начать 10 апреля, а завершить - 19 июня.

Регламент Сейма предусматривает очередные и внеочередные сессии. У парламента в году три очередных сессии - осенняя, зимняя и весенняя, а в период между ними для рассмотрения важных вопросов могут созываться внеочередные заседания.