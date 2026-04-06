Доктор экономики Улдис Осис в социальной сети X разразился очень жестким комментарием на последние данные Eurostat, согласно которым Латвия по объему прямым иностранных инвестиций почти в полтора раща отстает от Эстонии и почти в два раза от Литвы!

"Это приговор хозяйствованию Латвии последних двух десятилетий. Пока Эстония продает себя как цифровое будущее и Литва становится новым двигателем европейского производства, Латвия застряла в самодовольном провинциализме. Мы просто наблюдаем, как удаляются спины соседей. Мы не отстаем – мы осознанно выбрали стагнацию.

Латвийская политическая элита создала уникальную извращенность: бюрократический перфекционизм без результата. Мы создали среду, при которой чиновнику безопаснее сказать «нет» или потребовать еще десять согласований, чем взять на себя ответственность за то, чтобы впустить крупного инвестора в страну. Наша правовая среда годами напоминала болото — «золотые времена» администраторов неплатежеспособности и медленные судебные процессы отпугивали любой разумный капитал, имеющий выбор между Ригой, Таллином или Вильнюсом. Инвесторы не склонны инвестировать в страны, где справедливость по-прежнему покупаема или на ее приходится ждать десятилетие.

Так называемый «капитальный ремонт» банковского сектора стал выдающимся примером того, как при попытке постирать грязное белье мы сожгли весь дом. Борьба с отмыванием денег превратилась в истерический кошмар, в котором любой иностранный бизнесмен автоматически считался преступником. Пока соседи открывали двери для компаний FinTech, мы закрывали двери даже для элементарного кредитования, превращая банковский сектор в стерильный, но не способный развивать экономику аппарат.

Наша налоговая политика была не стратегическим инструментом, а заплаткой дырявого бюджета. Мы наказываем предпринимателей за желание платить зарплаты (высокое налоговое бремя на рабочую силу в сегменте низких зарплат) и меняем правила игры каждые выборы. Какой сигнал мы посылаес инвестору? Мы говорим ему: «Мы не знаем, что мы будем делать завтра, но мы обязательно захотим взять у тебя больше».

Мы продолжаем игнорировать демографию. Мы говорим о привлечении инвестиций и высоких технологий, но у нас нет людей, которые будут работать на этих заводах. Политическая смелость открыть рынок труда действительно квалифицированной рабочей силе заменяется популизмом, тогда как реальный бизнес просто переезжает туда, где грамотные руки и мозги доступны.

Что нужно делать? (Если бы хватило смелости)

Ликвидировать бюрократический террор: ввести принцип «молчание — это согласие» — если госучреждение не в состоянии ответить в установленный срок, разрешение считается полученным. Ответственность должна быть перенесена с бизнесмена на чиновников и политиков.

Налоговый мораторий: проголосовать за неизменность налоговой системы сроком на 10 лет. Точка. Прекратить дергать бизнес с каждым новым бюджетным циклом.

Реализм в образовании и иммиграции: если мы не в состоянии производить 3000 инженеров в год, мы должны купить их завтра за границей. Без предубеждений и без лишних колебаний.

Латвия больше не может позволить себе роскошь быть «посредственностью». Если мы продолжим этот курс, то останемся красивым, но пустым музеем между двумя процветающими странами. Пора перестать бояться капитала и начать бояться бедности, вызванной нашей собственной трусостью и нерешительностью", - написал экономист.