После четырёх лет судебных разбирательств и проигрышей в нижестоящих инстанциях медийный регулятор Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) добился значительной победы в Верховном суде.

В деле о запрете трансляции нескольких российских телеканалов в Латвии суд признал, что государственные органы не обязаны слепо следовать букве закона, а вправе учитывать геополитическую ситуацию и применять санкции США. Решение стало прецедентом для всей системы государственного управления, сообщает передача TV3 «Nekā personīga».

Четыре года назад NEPLP запретил в Латвии ретрансляцию телеканалов группы «Газпром». В двух инстанциях суд признал это решение незаконным, однако Верховный суд вынес решение в пользу NEPLP.

На момент начала войны в портфеле «Gazprom Media» было 41 канал, из которых 18 транслировались и латвийскими операторами. Большинство из них были развлекательными — с сериалами, фильмами и юмористическими передачами. Через две недели после вторжения России в Украину совет запретил их вещание в Латвии, поскольку владелец «Gazprom Media» — «Газпромбанк» — включён в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). В европейских санкционных списках он отсутствовал, так как страны продолжали закупать газ у «Газпрома».

Зарегистрированная в частном доме в Юрмале компания SIA «Global Media» обжаловала это решение в суде. Фирма представляла в Латвии пять из запрещённых каналов: «TNT Comedy», «TNT4 International», «Friday International», «KHL TV Channel» и «TNT Music». Суд первой инстанции удовлетворил иск и отменил решение NEPLP, посчитав, что совет не имеет права напрямую применять санкции США и превысил свои полномочия.

Сейм внёс изменения в закон, установив, что совет может запрещать каналы государств, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости других стран. Однако NEPLP продолжил судебное разбирательство принципиально.

В марте этого года своё слово сказал Верховный суд. Он пришёл к выводу, что латвийские учреждения в чрезвычайных обстоятельствах могут учитывать санкции США и обязаны принимать во внимание факт агрессивной войны со стороны соседнего государства.

«Учитывая геополитическую ситуацию, могут быть моменты, когда в интересах государства должны действовать не только NEPLP, но и любые государственные учреждения — обеспечивать безопасность страны и в определённых условиях действовать быстро», — заявила программе сенатор Верховного суда Рудите Видуша.

В настоящее время банки в Латвии уже обязаны соблюдать санкции США, чтобы иметь возможность работать с долларом и избежать вторичных санкций. Также компании, находящиеся в санкционных списках США, не могут участвовать в государственных закупках. Служба финансовой разведки допускает, что решение Сената позволит ещё шире ограничивать деятельность лиц и компаний, наказанных в других странах.