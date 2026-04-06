Москва сделала «спецпредупреждение» странам Балтии за «решение открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ», заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Она сказала, что Россия «ответит» странам Балтии, если они не прислушаются к ее предупреждению.

Напомним, страны Балтии отрицают, что дроны летели через их территорию.

В частности, Министерство иностранных дел Латвии 31 марта сообщило, что направило российскому посольству ноту протеста в связи с дезинформационной кампанией, и заявило, что утверждения о якобы данном Латвией разрешении использовать ее территорию для запуска беспилотников против России являются полностью необоснованными.

Аналогичное мнение озвучили и в Киеве. В Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии понимают, что российская агрессия против Украины стала причиной украинских атак на российские порты в Усть-Луге и Приморске. Как передают украинские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Как отметил Тихий, Украина проводила достаточно подробные переговоры со странами Балтии и Финляндией по поводу случаев появления украинских дронов в их воздушном пространстве.

"Мы достаточно открыто сказали: действительно - это украинские дроны, и мы приносим официальные извинения за то, что так произошло, что мы ни в коем случае не направляли свои дроны в ту сторону", - отметил Тихий.

Более того, как отметил пресс-секретарь, министр иностранных дел Андрей Сибига раскрыл данные разведки о том, что Россия сознательно перенаправляет в сторону стран Балтии украинские дроны, выпущенные по российским военным целям.

Как добавил Тихий, россияне такие сознательные действия еще и подкрепляют дезинформацией и пропагандой, и пытаются целенаправленно нагнетать страх в странах Балтии среди людей.

Он подчеркнул: "Эти страны пугать не нужно, они прекрасно понимают угрозы, они с нами заодно. Более того, я вам скажу, были переговоры министра с балтийцами, и они очень четко говорят: "Мы все понимаем, что причина - российская агрессия. Мы вас не обвиняем, но давайте искать способы, как избежать таких инцидентов, что можно сделать".