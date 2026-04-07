Принадлежащее самоуправлению SIA Rīgas nami находится в тени своего почти полного тезки, SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Еще бы, ведь через последний проходит ежедневный быт значительной части горожан – и, ко всему прочему, его намереваются приватизировать. А вот что предстоит Rīgas nami?

Хозяева и управдомы

В марте Комитет Рижской Думы по городскому имуществу, коим руководит Дайнис Лоцис (Национальное объединение), рассмотрел вопрос «Об определении стратегической цели SIA Rīgas nami». Выяснилось, кроме прочего, вот что: «Общие стратегические цели напрямую связаны с управлением и обслуживанием недвижимостью, развитием, восстановлением и обслуживанием объектов недвижимости (жилого фонда самоуправления и других объектов), имеющих значение для национальной репрезентации, в том числе территорий рынков».

Чтобы все было объективно, «независимую оценку по указанному вопросу представило бюро присяжных адвокатов Cobalt». А там было во что углубиться. Ведь SIA Rīgas nami, согласно договору Nr. RN-2022-295-lī/2.8-4, заключенному еще 25.04.2022, т.е. при мэре Мартиньше Стакисе, «обеспечивает управление и торговую деятельность Рижского Центрального рынка». Равно, в компетенцию муниципального предприятия входит «неиспользуемое в хозяйственной деятельности имущество по улице Калькю 1».

Ну как, то есть, неиспользуемое. Вашему автору довелось конце минувшего года побывать в открытой для депутатов РД нашей Alma Mater – построенном для партийной школы здании, которое затем полвека служило как главный корпус Рижского политехнического института, затем Рижского технического университета. То крыло, что выходит на Даугаву – как раз где был деканат нашего Инженерно-экономического факультета, ограничено желтыми предупреждающими лентами. Медленно оседает! А вот другая часть, выходящая на Ратушную площадь, озвучивается вполне себе ремонтно-строительными шумами. Заглянул в одну бывшую аудиторию – под бодрую музыку мужики делают косметику. Объясняется тем, что тут, в интерьерах архитектуры социалистического реализма, снимают кино. Ну и денюжка малая капает. А вы говорите – нет хозяйственной деятельности.

Rīgas nami принадлежит также право на «обслуживание 542 объектов недвижимости, которые в основном используются как образовательные, культурные, спортивные учреждения, библиотеки, детские и молодежные центры». Всего в ведении Rīgas nami находится недвижимость общей стоимостью 200 000 000 евро, в т.ч. 2 556 242 м2 земли и 1 963 411 м2 зданий.

Неоднозначный имидж

Еще с 2016 года, т.е. в благословенные времена Нил Валерьича, началась «передача в безвозмездное пользование жилых домов» самоуправления. В итоге, на сегодня SIA Rīgas nami управляет – 6143 квартирами, нормальный такой краевой центр по меркам Латвии. А с 1 января 2026 года еще и от RNP было получено 7 зданий муниципального жилого фонда.

Однако, в недавнем прошлом, предприятию принципиально пеняли на бесхозяйственность (Айнарс Шлесерс от «Латвии на первом месте» - за текущую крышу на Центральном рынке) и непрозрачность ценовой политики (Юлия Степаненко от «Суверенной власти/Младолатышей» за стоимость аренды базарных мест от 39 до 105 евро кв. м в месяц). Много это или мало, можно судить по предложению SIA Rīgas nami взять в аренду кафе в Доме Конгрессов – по 5 евро кв. м в месяц. Желающих не видно…

Руководительница Управления обществ капитала Илзе Спуле-Статкус отметила на заседании Комитета РД, что предприятие Rīgas nami в последнее время существенно консолидировало муниципальные активы – теперь в него входят SIA Rīgas Centrāltirgus, SIA Rīgas pilsētbūvnieks, SIA Rīgas serviss. Тем не менее, по ее оценке, участие самоуправления может быть – уменьшено. В первую голову, конечно, надо посоветоваться с Советом по конкуренции, негосударственными организациями – а потом уже представить на голосование пленарным заседанием РД.

Председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс (зарплата в должности по декларации за 2024 год - 81037.83 EUR) подчеркнул, что принадлежащие муниципалитету объекты недвижимости – несут еще и функцию безопасности. Что да, то да – сейчас даже в павильонах Центрального рынка имеются успокаивающе зеленого цвета таблички: «Убежище», указывающие на легендарные подземелья ангаров для цепеллинов.

– Это только наше внутреннее дело, комитета, так что перейдем к голосованию, - сказал Дайнис Лоцис. Вот и итог: 9 «за», 1 «против» (Рудолфс Бреманис из «Суверенной власти/Младолатышей») и еще 5 «воздержались». Директор департамента городского имущества Владимир Озолиньш сообщил далее, что долю муниципалитета в SIA Rīgas nami следует уменьшить. Илзе Спуле-Статкус объяснила, что при новом жилищном строительстве на землях самоуправления, часть из них идет в уплату кредита.

Владислав Барташевич («Латвия на первом месте») поинтересовался у чиновницы – о размере «живых денег», про которые идет речь.

– Многие миллионы, - несколько туманно сказала И.Спуле-Статкус. Однако тут же подчеркнула, что «в результате сделки все имущество становится собственностью самоуправления».

О.Валкерс пояснил, что дело касается застройки по улице Улброкас, где земля изымается из основного капитала SIA Rīgas nami, «не ведя расчетов деньгами – но таким образом исключая…» И так будет продолжаться до 2029 года (как раз – по совпадению – до конца полномочий данного состава РД!)

Большой приватизации не будет

Но, в отличие от RNP, Rīgas nami все же остаются предприятием муниципальным. Как указывается в документе для Думы:

«Важно отметить, что при сохранении участия в обществе капитала самоуправление обеспечивает прямое влияние на стратегические решения предприятия, планирование финансов и определение приоритетов. Это позволяет действовать в интересах общества, а не руководствоваться исключительно коммерческими соображениями. Самоуправление имеет возможность контролировать качество услуг, расходование бюджетных средств и долгосрочные инвестиционные планы, которые являются существенными для прозрачности и ответственности публичного управления».

Золотые слова! Теперь-то мы будем знать, с кого спросить, например, за состояние школьных зданий. Или, например, за жемчужину послевоенной архитектуры – здание аэропорта «Спилве», возведенного московским зодчим Сергеем Ивановичем Воробьевым (1881-1971), и сданным на 25 лет в аренду. Срок ее кончается, кстати, в будущем году.

ПОЧЕМ СДАЕТ ГОРОД

В «Казармах Екаба» ищут рачительного хозяина два зала – в 68 и 60 кв. м, плюс подсобка в 43 кв. м, можно сделать ресторан, и всего-то 2000 евро в месяц. А вот в амбарах близ Центрального рынка за 1 кв. м просят 5,70 евро.