Кредит для airBaltic, спецналог для бизнеса и манипуляции с закупками – чем сегодня займутся политические власти Латвии

Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Из-за праздников очередное заседание коалиционного совета состоится сегодня, перед самым заседанием Кабинета Министров. Как можно ожидать, политики обсудят предоставление краткосрочного кредита airBaltic.

По слухам, премьер будет лично уговаривать лидеров Союза зеленых и крестьян отказаться от своей первоначальной позиции и все-таки не препятствовать предоставлению авиакомпании кредита на сумму в 30 млн.евро. В качестве компромисса руководителей airBaltic заставят подписать жесткие гарантии возврата кредита.

Впрочем, сперва еще «зеленые крестьяне» отдельно пригласят к себе в парламентскую фракцию министра сообщений Атиса Швинку («Прогрессивные») и зададут ему массу неприятных вопросов о реальной финансовой ситуации в airBaltic и о том, есть ли у министра и руководства авиакомпании ясный, реальный план стабилизации ситуации.

Также партнеры продолжат дискуссии по предложению министра экономики Виктора Валайниса ввести налог на сверхприбыль в размере 100% в случае, если розничные торговцы горючим попытаются увеличить наценку на топливо. На прошлом заседании правительства было принято решение… отложить рассмотрение данного законопроекта.

Вероятно, правящие обсудят и сроки подготовки поправок в Закон об общественных СМИ в связи с решением Конституционного суда, которое наверняка приведет к полному прекращению вещания на русском в общественных СМИ.

Нельзя исключить, что правящие обсудят и идею главы минэкономики дополнить меморандум с представителями розничной торговли с целью добиться снижения цен на базовые продукты питания.

Как ожидается, партнеры по власти вернутся к обсуждению положений революционного Закона о закупках, который предусматривает серьезное повышение порога стоимости закупки. Отдельные эксперты опасаются, что это повысит риск коррупции и других злоупотреблений.

#налоги #финансы #Латвия #коррупция #закупки #коалиция #министры #общественные сми #правительство #airbaltic #экономика #политика
Эдуард Эльдаров
